Sparkasse erweitert Livebox-Service

Die Sparkasse Bodensee hat ein Jahr lang sogenannte Liveboxen in mehreren Filialen getestet. Kunden konnten so über einen Bildschirm Kontakt mit einem Berater aufnehmen. Nun soll dieser Service auf die beiden Hauptstellen, die drei Direktionen, die Beratungscenter und Filialen flächendeckend ausgerollt werden, wie die Bank mitteilt. Die Servicezeiten werden auf Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr ausgeweitet. Bei einigen Stellen werden die Zeiten für den persönlichen erweiterten Service vor Ort „behutsam reduziert“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Trend zur Digitalisierung ist ungebrochen. Dies zeigt sich auch in den sinkenden Nutzungsfrequenzen unserer Geschäftsstellen und den ansteigenden Nutzungsquoten unserer digitalen Angebote“, sagt Lothar Mayer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bodensee. Die Sparkasse schaue sich deshalb regelmäßig das Geschäftsstellennetz, auch im Hinblick darauf an, wie viele Kunden das persönliche Serviceangebot vor Ort täglich nutzen. In mehreren Stellen habe sich gezeigt, dass die Kundenfrequenz, also die tägliche Nachfrage nach persönlichen Serviceleistungen, extrem rückläufig war. Durch den Livebox-Service erreiche man künftig eine flächendeckende Versorgung und könne die Beratungszeiten deutlich ausweiten.

Im Gegenzug werden in den Beratungscentern in Ailingen, Jettenhausen, Langenargen, Meersburg, Meckenbeuren, Stockerholz und in Konstanz-Allmannsdorf zum 1. März die Zeiten für den persönlichen erweiterten Service von bisher 31,5 Stunden pro Woche auf 21 Stunden reduzieren.

Bei den Filialen Neukirch und Tettnang (Montfortstraße) ist vorgesehen, den Basisservice ebenfalls über die Livebox abzudecken. Eine weitere Anpassung erfolgt bei zwei Kleinstfilialen in den Seniorenheimen Konstanz-Rosenau und Überlingen-Wohnstift. Dort finden künftig Kundenbesuche nur noch auf individuellen Wunsch statt, heißt es weiter.