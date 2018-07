Spannung: Fußballer finden Vorsitzenden

Zu dessen Stellvertreter ist Steffen Wallat bestimmt worden. Somit ist die Führungscrew wieder komplett. Zusätzlich konnte mit Andreas Hermann ein weiteres Ausschussmitglied gewonnen werden.

Spannung herrschte im vollbesetzten Sportheim, als Schriftführer Dieter Ohnmacht die außerordentliche Hauptversammlung eröffnete. Die Freude war groß, als er mitteilte, dass für die Führungsposten zwei Personen gefunden werden konnten. Es war zwar eine kurze Zeit, in der der Verein ohne Vorsitzende auskommen musste, doch hätten sich verschiedene Mitglieder Gedanken um den Verein gemacht. Stellvertretend dankte Ohnmacht hier Winfried Müller, der den Ausschuss tatkräftig unterstützt habe.

Mit den zwei „Neuen“ kommen zwar keine Fremdenin den FC. Obwohl beide keine waschechten Frittlinger sind, haben sie bereits Arbeit und „Pöstle“ im Verein inne. Beide wunderten sich allerdings, dass bei so vielen engagierten Vereinsmitgliedern dennoch kein erster und zweiter Vorsitzender gefunden werden konnte. In gemeinsamen Gesprächen kamen die zwei letztendlich auf das Ergebnis, dass ein so toller und gut durchorganisierter Verein wie der FC nicht von der Bildfläche verschwinden darf. „Deshalb haben wir uns trotz der beruflichen Einschränkungen dazu entschlossen, uns für das Führungsamt zur Verfügung zu stellen“ betonten die zwei Kandidaten

Der 1965 in Bamberg geborene Michael Wühr kam 2004 nach Frittlingen. „Der erste Gang meiner drei Söhne war zum Sportplatz“, erzählte Wühr in seiner Vorstellung. Jetzt spielen sie in der A, B und C-Jugend, während er selbst mit Klaus Betting Betreuer der D-Jugend ist.

Als Ziel für seine Arbeit im FC nannte er in der Kinder- und Jugendbetreuung, der Aktiven, dem Wirtschaftsbetrieb und der Präsentation nach außen, vier Säulen, die es gelte, mit dem Rückhalt des ganzen Vereins auszubauen und vorwärts zu bringen. Als sehr wichtig sei allerdings Offen- und Ehrlichkeit im Umgang mit allen, denn die Arbeit im Verein sollte Spaß machen. Jedes Mitglied sollte stets die Frage beherzigen: Was kann der Verein für mich tun, sondern was kann ich für den Verein tun, sprach der neue Vorsitzende.

Auch Steffen Wallat ist ein „Neubürger“ von Frittlingen, spielte in seiner früheren Heimat Neubullach 20 Jahre Faustball und fühlt sich in der AH in seiner Wahlheimat „sauwohl“, stellte er sich vor. Erst in der Hauptversammlung im November wurde er in seinem Amt als Ausschussmitglied des FC bestätigt. Seine Ziele liegen ebenfalls in der Jugendarbeit und im Wirtschaftsbetrieb. Beide Vorsitzende sind sich einig, je mehr erfolgreiche Mitarbeiter sich ehrenamtlich einbringen, umso erfolgreicher könne die zukünftige Vereinsarbeit sein.

Mit dem Wunsch der beiden neuen Vorsitzenden: „ Packen wir es gemeinsam an“ sieht der FC einer guten Zukunft entgegen.

Dieter Ohnmacht nahm die Gelegenheit wahr, dem seitherigen Vorsitzenden Wilfried Geiger für seine Arbeit im Verein zu danken. Von Jugend auf war Geiger aktiv im Verein tätig und habe als echter FC-ler alle Stationen durchgemacht. „Viel mehr als er kann man nicht geben“, lauteten die schönsten Dankesworte. Zusätzlich gab es ein Präsent und an seine Frau Marlene ein Blumengebinde.

Mitglied Raimund Bader richtete an die Versammlung den Appell, dass sich jeder nach seinem Können und Talent in den Verein einbringen sollte. Da der Verein vom Stimmungsbarometer lebt und die erste Mannschaft das Aushängeschild darstellt, bat er die Aktiven, regelmäßiger das Training zu besuchen. Gleichzeitig nahm er die Spieler in die Pflicht, sich in der Rückrunde auf das zu besinnen, was versprochen wurde – nämlich den Aufstieg zu schaffen. (al)