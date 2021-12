Spannender Doppelspieltag für den Bundesstützpunkt

Nur eine Woche nach den Hinspielen in Delitzsch und Leipzig empfangen die Volley Youngstars Friedrichshafen die beiden Teams am Samstag und Sonntag in der Messehalle B4 zum Heimspiel. Die Begegnungen der 2. Volleyball-Bundesliga starten jeweils um 16 Uhr. Der Bundesstützpunkt möchte die Bilanz vom vergangenen Wochenende toppen.

„Wir arbeiten daran, mehr als vier Punkte zu holen“, sagt Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar. Gegen Delitzsch am Samstag gibt es wenig Grund, besonders viel anzupassen. Dort siegten die Bundesstützpunkt-Talente nach guter Leistung mit 3:1. Nach der 2:3-Niederlage in Leipzig soll es aber für das Sonntagsspiel Veränderungen geben. „Wir kennen unseren Plan vom letzten Wochenende und werden an der einen oder anderen Stelle justieren.“ Mit seinen Spielern hat er die Pleite Revue passieren lassen, um „zu erfahren, wie die Spieler die Phasen empfunden haben, in denen es nicht lief“, meint Pfleghar, der auch seine Kenntnisse über den Gegner nutzen will. Er weiß, wer auf der anderen Netzseite gut oder weniger gut annimmt und welcher Spieler wie angreift. „Dagegen versucht man zu arbeiten“, sagt er. Mehr ins Detail geht er nicht: „Das ist Teil des Volleyballspiels. Die Taktik wird nicht verraten.“

Der kommende Spieltag am 4. und 5. Dezember ist eine besondere Herausforderung, weil die Gegner dieselben sind wie eine Woche zuvor. Nach einem trainingsfreien Montag – die Häfler waren erst um 2 Uhr morgens wieder daheim – begann am Dienstag die Vorbereitung. Der GSVE Delitzsch und die L.E. Volleys aus Leipzig stehen vor der gleichen Aufgabe, ihre Lehren aus dem Hinspiel zu ziehen. „Es wird spannend, ob und was sie anders machen“, sagt Pfleghar. Es kann also sein, dass der Trainer des Elften spontan umdisponieren muss.

Aber das gehört zum Alltag am Bundesstützpunkt. Es geht ständig darum, zu lernen. In Sachen Technik, der Athletik sowie in Sachen Belastbarkeit. Geschult wird deshalb, mehrere Partien in kurzer Folge zu spielen, wie es bei internationalen Turnieren der Fall ist. Deshalb werden Doppelspieltage gezielt in den Spielplan eingebaut.

TSV Mimmenhausen trifft auf identische Gegner

In der 2. Bundesliga kommt das jedoch auch bei anderen Mannschaften vor. Beispielsweise beim TSV Mimmenhausen, der am Wochenende ebenfalls zwei Spiele an zwei Tagen bestreitet. Die Gegner sind identisch mit denen der Youngstars: Am Samstag um 20 Uhr treffen die Mimmenhausener Volleyballer im Bildungszentrum Salem auf Leipzig, am Sonntag um 16 Uhr begegnet der aktuelle Fünfte dann Delitzsch.