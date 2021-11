Spannende Einblicke in die Orchesterwelt

Wie lange probt das Orchester vor dem Auftritt? Wie sieht ein typischer Arbeitstag für einen Berufsmusiker aus? Fragen wie diese stehen im Fokus der „klassikBOX hautnah!“ der Kemptener Bigbox am Donnerstag, 2. Dezember.

Nach bereits mehreren Abenden, in denen Klassik-Interessierten aufschlussreiche Einblicke in die Orchesterwelt gewährt wurden, freut sich das Bigbox-Team laut Pressemitteilung auf eine neue Auflage. Tillmann Dost, geschäftsführender Intendant der Münchner Symphoniker, wird das neue Programm der Saison 2021/2022 vorstellen und die Orchesterarbeit erklären. In gemütlicher Gesprächsrunde wird er die Hintergründe zu den drei Konzerten erläutern, in die Themen einführen sowie Solisten und Besonderheiten des Programms näher beleuchten, heißt es weiter. Im Anschluss daran besteht für Besucher wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr im Bigbox Allgäu Hotel in Kempten statt. Anmeldungen werden bis Montag, 29. November, unter Telefon 0831 / 570 55 10 00 oder per E-Mail unter entertainment@bigboxallgaeu.de angenommen. Die Veranstaltung ist kostenlos.