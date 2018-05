Spannende Einblicke in den Börsenalltag

Besondere Einblicke in das System der Börse haben die Teilnehmer einer VHS-Exkursion an die Börse Stuttgart erhalten. Die Außenstelle Mühlheim der Volkshochschule Tuttlingen hatte dieses besondere Angebot im Semesterprogramm angeboten. Möglich wurde die Tagesexkursion durch den in Stetten wohnenden Marc Pusch, der an der Stuttgarter Börse arbeitet.

Pusch ist bei der Baderbank beschäftigt, ein Bankhaus mit Sitz in Unterschließheim und hat seinen Arbeitsplatz an der Börse. Hier kümmert er sich vorwiegend um Auslands-Aktien. Daneben sind es in Stuttgart vor allem Derivate, die gehandelt werden, wie die Teilnehmer von Stefan Matz von der Kundenbetreuung erfuhren. Matz führte die Gäste aus dem Donautal zunächst auf die Empore, wo man das um die Mittagszeit eher ruhigere Geschehen auf dem Parkett betrachten konnte. Danach gab es eine kurze Präsentation über die Grundlagen des Wertpapierhandels und die Arbeit am zweitgrößten Handelsplatz Deutschlands.

Schließlich durften die Exkursions-Teilnehmer auch aufs Parkett der Börse, wo sie von einem Kollegen Marc Puschs Details zu deren Arbeit erfuhren und die Arbeitsplätze mit teils mehr als zehn Bildschirmen genau in Augenschein nehmen konnten. Speziell und für die meisten unvorstellbar ist die Tätigkeit an so einem Arbeitsplatz, die Einblicke allerdings waren spannend. „Nur Dank Marc Pusch war die Exkursion in dieser Form möglich“, freute sich VHS-Außenstellenleiter Uwe Steinbächer, der die Gruppe begleitete, über eine gelungene Veranstaltung.