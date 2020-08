Eine 84 Jahre alte Frau aus Owingen-Billafingen muss wegen Mordes und Brandstiftung mit Todesfolge für elf Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Konstanz sieht es als erwiesen an, dass die Frau am Vormittag des 17. Januar ihren Ex-Mann im gemeinsamen Haus zuerst mir einem Fleischerhammer auf den Kopf schlug. Als er ihr den Hammer abnahm und den Notruf wählte, übergoss sie ihn mit Benzin und zündete ihn an. Der 73-Jährige starb an den Folgen einer Rauchgasvergiftung und den schweren Verbrennungen.