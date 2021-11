Spaichingerin Beyza Ünlü bekommt Stipendium

Bei Talent im Land unterstützen die Baden-Württemberg Stiftung, die Josef Wund Stiftung und die Menold Bezler Stiftung begabte Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer persönlichen Geschichte oder aufgrund von sozialen Umständen auf dem Weg zum Abitur oder zur Fachhochschulreife besondere Herausforderungen zu meistern haben. Zu den neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten des Programms gehört auch Beyza Ünlü (Foto: Stiftung) aus Spaichingen. Sie ist Teil des TiL-Jahrgangs 2021, der aus 53 Geförderten besteht, darunter 39 Schülerinnen und 14 Schüler. Zu den Interessen der 17-Jährigen gehören Kunst, Politik und Psychologie; ihre Freizeit investiert sie in eine Comic-AG, Zeichnen und Sport und engagiert sich in der Nachhilfe. Sie will Medizin studieren, um Psychiaterin zu werden.

Bereits seit 2003 erhalten besonders talentierte Jugendliche eine finanzielle Förderung, Beratung bei der Berufsorientierung sowie außerschulische Bildungsangebote. Die nun ausgewählten Stipendiatinnen und Stipendiaten haben in ihren jungen Jahren bereits großes Engagement gezeigt oder Auszeichnungen für ihre Leistungen erhalten. Sie sind vielseitig interessiert und haben oftmals bereits klare berufliche Ziele vor Augen. Dank der Zustiftung durch die Menold-Bezler-Stiftung konnten auch in diesem Jahr drei zusätzliche Stipendien vergeben werden.

Die 53 Stipendiatinnen und Stipendiaten sind eine vielfältige Gruppe: 22 Schülerinnen und Schüler sind in Deutschland geboren, unter den 15 anderen Geburtsländern sind Syrien, Afghanistan, Iran je mehrfach und Pakistan, Türkei, Portugal, Usbekistan, Rumänien, Moldawien, Italien, Griechenland, Mazedonien, Russland und Bulgarien zu finden. Die Altersspanne reicht von zwölf bis 21 Jahre. (pm)