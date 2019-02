Spaichinger Tänzer landen auf Platz drei

Erneut hat die Tanzsportabteilung (TSA) Blau-Weiß des SV Spaichingen im Lateinformationstanz überzeugt. Am vergangenen Sonntag erreichten die Tänzer im zweiten Turnier der Landesliga Süd Latein den dritten Platz.

Sie sind endgültig im Lateinformationstanz angekommen. Nachdem sich die Tänzer erst im vergangenen Jahr beim SV Spaichingen zusammengeschlossen hatten, überzeugten sie bereits beim Saisonauftakt in Tuttlingen Ende Januar die Zuschauer mit Platz zwei (wir berichteten). An diesen Erfolg knüpften sie nun in Weinheim beim zweiten Turnier in der Landesliga Süd Latein des Tanzsportverbands Baden-Württemberg (TBW) an.

Das Turnier war für den Trainerstab rund um Jochen Köhler „ein Meer der Gefühle im positiven Sinn“, umschrieb er den Turnierverlauf in Weinheim unserer Zeitung und ergänzt: „Wir haben unsere beste Leistung bisher abgeliefert. Das Team hat das auch deutlich auf der Fläche gespürt. Die Paare haben einen super Durchgang hingelegt“, sagte Köhler. „Hauchdünn“, wie es Köhler formulierte, seien die Spaichinger am zweiten Platz vorbei geschrammt mit einer Wertung von 2 3 3 2 3.

Dennoch: „Sie wachsen und schweißen sich weiter zusammen. In solchen Situationen zeigt sich, ob eine Mannschaft ein Team ist, oder eben nur eine Gruppe von Leuten, die den gleichen Sport ausüben. Ich habe definitiv ein Team“, resümierte der Trainer nach dem Turnier.

Das C-Team der Tanzsportgemeinschaft Badenia Weinheim nutzte hingegen den Heimvorteil aus und landete auf Platz zwei. Die TSA des SSV Ulm siegte, wie bereits im ersten Turnier in Tuttlingen, mit einem makellosen Ergebnis. Alle Wertungsrichter bewerteten sie mit der eins.

„Das Leistungsfeld ist auf den vorderen Plätzen eng zusammen. Von daher ist es keine Schande, sondern eine Ehre, sich mit zwei so starken und erfahrenen Absteigern die Plätze zu teilen“, so das Zwischenfazit des Spaichinger Trainers nach dem zweiten von insgesamt fünf Turnieren in der Landesliga Süd.

Für die TSA Blau-Weiß des SV Spaichingen geht es am 24. Februar in Bietigheim mit dem dritten Turnier im Lateinformationstanz weiter.