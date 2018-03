Spaichinger Rat will keine großflächigen Plakate

Spaichingen - Die brisantesten Punkte hat der Gemeinderat am Montagabend wieder von der Tagesordnung genommen: die Erhöhung der Grund- und der Gewerbesteuer zum Beispiel auf Antrag der Freien Wähler. Walter Thesz (SPD) bat darum, beides strikt zu trennen. Außerdem wurden die genauen Bestimmungen zu der Änderung des Bebauungsplans Hauptstraße geschoben.

Darin sollte auch zum wiederholten Male eine Gestaltungssatzung verabschiedet werden. Allerdings gingen die Räte in von Frank Stoffel (Pro Spaichingen) beantragter namentlicher Abstimmung einig, den Bebauungsplan grundsätzlich ändern zu wollen. Dagegen waren Alexander Efinger, Angela Kreutter, Holger Merkt, Harald Niemann, Werner Reisbeck und Frank Stoffel.

In der Bebauungsplanänderung sollte es vor allem auch um die Vergrößerung von Baufenstern etwa am Ortsausgang nach Aldingen und eben die Gestaltungssatzung gehen.

Auch die geplante Ausgestaltung der Bebauung auf dem Lidl-Parkplatz beziehungsweise das an die Hauptstraße angrenzende Haus mit Gartengrundstück durch einen Investor (Drogerie, Textil, Schuhe) wurde – auf Antrag der SPD – vertagt. Die Änderung des Bebauungsplans Oberstadt segneten die Räte ab, leiteten sie ein und beschlossen die Auslegung – im beschleunigten Verfahren – mit neun Ja-Stimmen.

An einem weiteren Punkt ging es ebenfalls um ein altbekanntes Thema an der Hauptstraße: eine Veränderungssperre, zur dritten Änderung des Bebauungsplans Hauptstraße (siehe oben), die allerdings erst nach jenem Punkt beschlossen wurde. Es gehe, so Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher, darum, dem Druck durch Antragsfristen für großflächige Plakate ortsfremder Firmen vorweg zu kommen. Alexander Efinger (Grüne) wollte eine Vertagung.

Der Gewerbe- und Handelsverein hatte sich in einem Schreiben offenbar besorgt gezeigt, da es in der Vergangenheit mehrfach Konflikte und Gerichtsverfahren wegen der Plakatierung von Spaichinger Geschäften gegeben hat. Mit der jetzigen Fassung sei der Gewerbe- und Handelsverein einverstanden, so Schuhmacher. „Wir halten großflächige Plakate für unvertretbar“, so Schuhmacher, „weil sie die Fassaden verschandeln.“ Er bezog sich dabei etwa auf das Plakat am Haus Haupt-/Gartenstraße, das von „Ortsfremden“ wie Aldi, Lidl oder XXL-Lutz belegt sei. Unterstützung bekam er von Isabella Kustermann (Freie Wähler). Bei neun Ja-Stimmen wurde die Veränderungssperre beschlossen.

Neben weiteren Sachentscheidungen, etwa Arbeitsvergaben und mehr, ging es auch um Fragen des ordnungsgemäßen Ablaufs der Gemeinderatssitzungen. Harald Niemann (Pro Spaichingen) sagte, dass das Prozedere zu den Ratsprotokollen noch nie korrekt eingehalten worden sei. Dem widersprach Bürgermeister Schuhmacher (wir werden berichten).

Doch mehr Geld für Private

Obwohl in der Klausurtagung des Gemeinderats nur von einer Neugestaltung des Stadtgartens die Rede und der von Bürgermeister Schuhmacher gewünschte Anbau ans Gewerbemuseum vom Gemeinderat in der Vergangenheit abgelehnt wurde, steht das Vorhaben wieder mit zwei Millionen Kosten als Ziel in dem neuen Sanierungsgebiet „Stadtmitte II“. Der Gemeinderat stimmte bei einer Gegenstimme der Satzung zu.

Auf verschiedene Anträge wurde allerdings das Gebiet erweitert, und zwar um die Hauptstraße 104, 106, und 108 sowie Angerstraße 28 und 39.

Doch das ist nicht die einzige Änderung zur ursprünglichen Vorstellung im Rat (wir haben berichtet). Auf Antrag der SPD wurde die Bagatellgrenze, also die Summe, die für eine Sanierung mindestens ausgegeben werden muss, um gefördert zu werden, von 15 000 auf 10 000 Euro gesenkt. Auch die Sanierungs-Maßnahmen an Gebäuden werden jetzt mit 30 Prozent und maximal 50 000 Euro (vorheriger Vorschlag: 25 Prozent, maximal 25 000 Euro) bei Gebäuden mit besonderer städtebaulicher Bedeutung jetzt 45 Prozent, maximal 65 000 Euro (zuvor 40 Prozent, maximal 40 000 Euro) bezuschusst.

Frank Stoffel (Pro Spaichingen) fragte, weshalb das Gewerbemuseum nun aufgenommen sei, und Harald Niemann (Pro Spaichingen) wollte wissen, warum man die zurück liegende Sanierung nicht innerhalb des Sanierungsgebiets gemacht habe?

Planer Martin Munk sagte, dass mit der Aufnahme des Bereichs der erste Schritt zur gewünschten Verkehrsberuhigung gemacht sei und mehrfach der Wunsch nach einem Kulturhaus geäußert worden sei.

Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher sagte, dass eine umfassende Sanierung des Gewerbemuseums inklusive Fassade und Heizung notwendig sei.

Zu der Frage der Bodenwertsteigerung, die abgeschöpft werden müsse, sagte Schuhmacher, das Regierungspräsidium verlange einen Nachweis, dass, wenn es Bodenwertsteigerungen gäbe, diese auch abgeschöpft werden.