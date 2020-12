Spaichinger Hörgeräteakustikerin überzeugt auch bundesweit

Spaichingen (pm) - Sie stehen noch ganz am Anfang ihrer Karriere und haben trotzdem schon viel erreicht: Drei Nachwuchstalente aus dem Kammerbezirk Konstanz konnten im Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks (Profis leisten was – PLW) auch auf Bundesebene überzeugen: Chirurgiemechaniker Andreas Bantle aus Oberndorf, Brauer Sebastian Haas aus Bad Dürrheim, ausgebildet in Wurmlingen und Hörakustikerin Marina Butz aus Spaichingen.

Die 23-jährige Hörakustikerin aus Spaichingen belegte im Bundeswettbewerb den dritten Platz. Ihr ehemaliger Ausbildungsbetrieb, die Fielmann-Niederlassung in Tuttlingen, hat sie nach der Gesellenprüfung übernommen, so dass sie nun direkt mit dem weitermachen kann, was sie liebt. „Es ist wirklich ein vielseitiger Beruf, in dem im doppelten Sinn Fingerspitzengefühl gefragt ist: Einmal handwerklich, wenn es um die Fertigung von Ohrstücken oder die Anpassung von Hörgeräten geht. Und dann bei der Beratung von Kunden. Da ist es ganz entscheidend, wie gut man sich einfühlen kann“, sagt Butz in einer Pressemitteilung der Handwerkskammer. Nach dem Abitur hatte sie ein Studium begonnen, sich dann aber anders entschieden: „Ich habe verschiedene Praktika absolviert und wusste dann, dass Hörakustikerin genau das Richtige für mich ist.“ Dieses Vorgehen kann Marina Butz nur empfehlen: „Einen solchen Beruf muss man erleben. Als junger Mensch hat man sich mit dem Thema ja meist noch gar nicht auseinandergesetzt – genauso wenig wie die Kunden, die zum ersten Mal zu uns kommen. Wenn man dann spürt, wie deren anfängliche Skepsis in Freude umschlägt, weiß man, dass es sich lohnt.“