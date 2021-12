Spaichinger Handballtrainer protestieren gegen Bürgermeister-Entscheidung

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis Tuttlingen haben gemeinsam beschlossen, im Sinne einer Reduzierung von Kontakten alle Sporthallen und Übungsräume für Vereine seit Montag schließen. Dagegen protestiert der Handball-Jugendtrainer und TV-Abteilungsleiter im Namen einiger Kollegen.

„Offensichtlich lesen unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht die Schwäbische Zeitung, denn sonst hätten Sie am 9.12. im überregionalen Sportteil einen Bericht über einen Gastbeitrag von Bob Hanning (langjähriger Vizepräsident im Deutschen Handballbund und Geschäftsführer der Füchse Berlin) im Tagesspiegel gesehen. Hanning wird darin wie folgt zitiert: „Schließt Fußballstadien und Weihnachtsmärkte, sagt Konzerte und Weihnachtsfeiern ab, aber lasst die Kinder und Jugendlichen dieses Mal in Frieden. Vieles kannst du mit Geld retten – die Jugend nicht.“

Dem sei nichts mehr hinzufügen, so Merkt. Und weiter: „Hanning spricht uns Jugendtrainerinnen und Jugendtrainern der Handball-Abteilung des TV Spaichingen aus dem Herzen. Er trifft den Nagel auf den Kopf. Unverständlich für uns ist, dass durch diese Maßnahme genau die getroffen werden, die im Sommer Ihre „Hausaufgaben“ gemacht haben.“

Wie alle Vereine habe auch der TV Hygienekonzepte aufgestellt. „Viele unserer Kinder und Jugendlichen sind bereits geimpft. Sie werden mehrmals in der Woche in der Schule getestet. Für Wettkämpfe am Wochenende haben wir für unsere Sportler und Trainer Tests beschafft und mit Hilfe autorisierter Personen durchgeführt, weil die öffentlichen Testmöglichkeiten nicht ausreichen. In unserem Verein sind über 90 Prozent der aktiven Mitglieder geimpft. Wir Vereine haben bewiesen, dass die Hygienekonzepte für den Trainings-, Übungs- und Sportbetrieb funktionieren und wir kein Treiber der Pandemie sind. Dennoch werden die Sportstätten geschlossen und öffentliche Hallenbäder und Saunen, sowie die privaten Fitnessstudios bleiben geöffnet“, heißt es weiter.

„Wir sind sicher, dass unsere Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und unser Landrat wissen, wo in unserem Landkreis genau die Probleme liegen. Warum werden diese nicht angegangen? Wenn es schon im Sommer versäumt wurde, dann geht es wenigsten jetzt an, liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und lasst unsere Kinder und Jugendlichen weiter ihrem Freizeitsport nachgehen.“ Zum Schluss zitieren die Verfasser Bob Hanning aus seinem Gastbeitrag im Tagesspiegel: „Was dieser Bewegungsmangel, aber auch der Mangel an sozialer Teilhabe mit dieser Generation an Kindern und Jugendlichen macht, daran mag ich gar nicht denken. Es steht nicht weniger als die körperliche und seelische Gesundheit von Millionen von Kindern und Jugendlichen auf dem Spiel. Von den Auswirkungen auf unser Gesundheits- und Gesellschaftssystem ganz zu Schweigen“, so Michael Merkt auch für die Betreuer und Trainer im Turnverein Georg Honer, Simone Weber, Ute Merkt, Melanie Häring, Holger Merkt, Michael Reisbeck, Patricia Reisbeck, Markus Hauser, Jürgen Honer, Peter Haller.