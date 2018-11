Spaichinger D-Jugend gewinnt Bezirksfinale

Mit der E- und D-Jugend hat sich die Turnabteilung des TV Spaichingen für das Landesfinale am Sonntag, 25. November, in Leonberg-Eltingen qualifiziert. Die E-Jugend mit Evelyn Krieger, Lea Barkmann, Linnea Sum, Amelie Rompf und Jule Stoffel landete beim Bezirksfinale Geräteturnen auf dem dritten Platz. Die älteren Turnerinnen Cynthia Müller, Addison Berner, Anita Grimm, Lisa und Nele Honer gewannen den Wettbewerb der Juti D.

Mit 21 Turnerinnen in fünf Mannschaften hatte sich der TV Spaichingen auf den Weg zum Bezirksfinale nach Straubenhardt gemacht. In drei Altersklassen gingen die Sportlerinnen an den Geräten Sprung, Reck/Barren, Balken, Boden an den Start. Gezeigt wurden Übungen aus den Bereichen P 4 bis P 7.

Im ersten Durchgang turnten drei Mannschaften in der Juti E und eine Mannschaft in der Juti C. In der E-Jugend erreichte die erste TVS-Mannschaft mit insgesamt 165,35 Punkten den dritten Platz. Der Rückstand auf den Ersten TSG Balingen betrug nur 4,25 Punkte. Die zweite Spaichinger Mannschaft sicherte sich den sechsten Platz. Als Zehnter beendete die dritte Mannschaft aus der Primstadt den Wettkampf. Zeitgleich turnte die C-Jugend mit nur drei Turnerinnen ebenfalls einen Gerätevierkampf und erreichte den fünften Platz.

Im zweiten Durchgang startete die Juti D mit fünf Turnerinnen und zeigte einen guten Start am Reck. Es folgten die Disziplinen Balken, Boden und zum Schluss der Sprung. Belohnt wurde die Mannschaft mit dem ersten Platz. Die TVS-Mädchen hatten fast zwei Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte TSG Balingen.

Die Mannschaft der Juti D mit Cynthia Müller, Addison Berner, Anita Grimm, Lisa und Nele Honer wie die Juti E mit Evelyn Krieger, Lea Barkmann, Linnea Sum, Amelie Rompf und Jule Stoffel wollen nach der Qualifikation zum Landesfinale auch in Leonberg-Eltingen ihr Können unter Beweis stellen.