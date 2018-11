Spaichinger Betongold: Niedrigzins trifft Wohnungsnot

Spaichingen - Wer verdient an der Wohnungsnot? Alle, außer den Mietern. Denn der Neubau von Wohnungen lohnt sich trotz erheblich gestiegener Preise für die Baustoffe und Grundstücke (städtische bis 170 Euro je Quadratmeter, privat bis zu 270 und mehr). Bauträger können nach Steuern in Spaichingen bis fünf Prozent Gewinn erlösen, wie das Baubüro Jung oder das Baubüro Gulden bestätigen. Die Handwerker sind ausgelastet, Kredite sehr günstig zu haben.

Das bedeutet: Bauträger können ihre Gewinnmargen nur durch Billigbauweise erhöhen, auch in Spaichingen; müssen statt 3300 Euro nur 2800 Euro je Quadratmeter an Kosten ansetzen, so ein Insider. Ein weiterer Trick: Mehr Wohnraum auf der gleichen Fläche zu erstellen, also in die Höhe zu wachsen, Flach- statt Satteldach, große Gaube und im Bebauungsplan nicht als Vollgeschosse zählende Penthouses zu bauen.

Das ist, wenn der Gemeinderat die Bebauugspläne durchwinkt, auch bei den massivsten Bauten legal. Problematischer wird es aber, wenn die Erdgeschosshöhen – wie etwa auf dem Gelände des Jugendtreffs – deutlich höher gesetzt werden, als erlaubt. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat in der Kirchstraße die Fußbodenhöhe mit Normal Null festgelegt.

Wenn die Baurechtsbehörden nicht aufpassen oder eine gewisse Nähe der Behörden zu Bauträgern zu beobachten ist, ist eine Kontrolle fast nicht möglich.

Denn „selbst wenn illegal oder zu groß gebaut wird, darf nicht jeder dagegen vorgehen“, so Rechtsanwalt Stefan Bacher aus Aldingen, der auf Baurecht spezialisiert ist. Gänzlich im rechtlichen Grau- bis Dunkelbereich ist man aber, wenn aus Kostengründen am Bau selbst gespart wird, berichtet Bacher. Durch unausgebildete Kolonnen aus dem Ausland zum Beispiel oder schlechte Materialien. Doch hier sind Klagen schwierig, weil die Gewährleistungsfristen oft schon abgelaufen sind. Und: „Bauträger müssen keine Ausbildung nachweisen.“ Dann kann schon mal einer pleite gehen und dann macht ein Verwandter einfach ein neues Geschäft auf.

Die zweite Möglichkeit am Wohnungsmangel zu verdienen, ist Vermietung. Inzwischen macht der Eigentumswohnungsbau für Investoren etwa bei Gulden schon um die 50 Prozent aus. Inzwischen lohnt es sich sogar, bestehende Gebäude zu kaufen, um sie zur Neubebauung abzureißen. „Geld ist ohne Ende da“, sagt ein Insider, „und jeder, der Geld hat, steckt es bei diesen Zinsen in Immobilen. Und es haben viele Geld.“

Die Wohnungen gehen weg für bis zu 9 Euro im Neubau, aber günstige Wohnungen gibt es wenig. Guido Speiser vom Rottweiler Mieterbund beobachtet inzwischen auch, dass Menschen mit mittleren Einkommen weit mehr als die zumutbaren 30 Prozent des Einkommens bezahlen.