Spaichinger Abiturienten erhalten ihre Zeugnisse

73 Abiturienten des Gymnasiums Spaichingen haben am Samstag ihre Zeugnisse erhalten. Anders als sonst feierten sie pandemiebedingt nicht in der Stadthalle, sondern im Südhof der Schule auf Bierbänken. Gefeiert werden durfte nur unter offenem Himmel. Und der war voller Regenwolken. Doch das Wetter hielt stand.

Schulleiter Jürgen Pach setzte sich in einer kurzweiligen Begrüßungsrede mit dem Abimotto „CoronABI. Mit A-B-S-T-A-N-D die besten“ auseinander. Er ordnete die zwei letzten Schuljahre in der Oberstufe den lieu de memoire gleich. Ähnlich der Ermordung Kennedys, der Mondlandung oder dem Fall der Berliner Mauer werde die Coronapandemie in die Geschichte eingehen. Er stellte sich vor, wie seine Absolventen in 30 Jahren als Zeitzeugen befragt würden. Bis dahin wichtige Personen der Gesellschaft, Politik, Medien, im Show-Biz, der Wissenschaft und Wirtschaft würden sie interviewt.

Einige griff er sich in seiner Rede beispielhaft heraus: Was würde Alaa antworten, der vor wenigen Jahren von Syrien nach Spaichingen kam und hier ein sehr gutes Abitur erarbeitete und in dieser Zeit eingebürgert wurde? Mit seinem enormen sozialen Engagement an seiner Schule würde er sicher Karriere machen und zum Top international lawyer of the year 2035 avancieren, so Pach.

Elena-Marie, Pauline und Patrick würden über die Probleme bei der Organisation der SMV (Schülermitverwaltung) unter Pandemiebedingungen, der Oberstufe im Fern- Präsenz- und Wechselunterricht berichten, die dazu geführt haben könnten, dass sie 2050 erfolgreich Weltunternehmen im Kommunikationsbereich oder der Veranstaltungstechnik leiteten.

Antonia, Juliane, Emelie und Silas würden in verschiedenen Metropolen der Welt berichten, dass ihre Arbeit an der Schülerzeitung „Zettel“ den Grundstein für ihre Literatur-Nobel- oder Pulitzerpreise gelegt hat.

Luise, Pia, Anne und Carla würden über den Beginn ihres Kampfes für eine bessere Welt in der Fridays for Future Bewegung sprechen, der Startschuss für ihren Weg ins Landes- und Bundesumweltministerium, ins Kanzleramt und zur Gründung einer erfolgreichen Veganen Biofoodlinie war.

Sofia, Aileen, Lorena, Franziska, Julia, Ina und Eduard würden in ihren Büros in Harvard, Yale, Oxford, Cambridge oder Tübingen interviewt und würden berichten, wie sie mit den erfolgreich bestrittenen Wettbewerben den Grundstein für ihre derzeitigen Forschungen, die die Welt veränderten, gelegt haben, Firmen wie Mik International e-cars oder Girschik&Koch Chemicals gründeten.

Hanna, Nele, Elina und Miriam würden als international bekannte Künstlerinnen spektakuläre Fernsehbilder aus ihren Ateliers in der Provence, der Toskana oder New York liefern. Sie würden sich erinnern an ihre erste Vernissage im ehemaligen Modehaus Kimmerl.

Und alle würden konstatieren: Es waren schöne Jahre auf dem Gymnasium. Und, ach ja, Corona war auch. Irgendwann würde das, was das Leben derzeit so einschränkt, fast vergessen sein und das Wichtige bleiben, sagte Pach.

Bürgermeister Markus Hugger überbrachte die Gratulationen und Preise des Schulträgers, der Stadt Spaichingen. Er erinnerte sich an das Gefühl, das Abitur in der Hand zu halten, das damals nicht unter solchen Rahmenbedingungen stand wie das der jetzigen Absolventen, zu denen auch seine eigene Tochter zähle. Er freue sich, dass die Schüler ihre Zeugnisse in Präsenz übergeben bekämen und an diesem Tag miteinander feiern könnten. Einen Tipp gab er seinen Zuhörern für ihre Zukunft mit: Sie sollten bei ihrer Berufswahl auf ihre innere Stimme hören, das tun, was sich für sie richtig anfühle.

Silas Wolfsberger sprach in seiner Rede als Schülervertreter davon, dass ihm und seinen Mitschüler ein bisschen mehr Reifeprüfung abverlangt wurde. Er prüfte mit kritischen Worten, welche Rolle das Leitbild der Schule „Wertschätzung. Wissen. Verantwortung.“ in seiner Schulzeit wirklich gespielt habe. Silas Wolfsberger resümierte, dass sie in der Schule ein umfassendes Weltbild mitbekommen hätten, dass die Jugendlichen Begeisterung für die Lerninhalte entwickelt hätten und seinen Lehrern bewusst gewesen sei, dass sie mit dieser Generation Zukunft gestalten. Er gab seinen Lehrern seinen Dank wie auch noch einige Anregungen für die Zukunft mit.

Nachdem Schulleiter Pach und Tutor Andreas Herlet die Zeugnisse, MINTec-Zertifikate, e-fellows und den Abschluss „Internationales Abitur“ überreicht hatten, wurden Sonderpreise für ausgezeichnete Leistungen in einzelnen Fächern verliehen und die Nominierten für die Studienstiftung des deutschen Volkes bekannt gegeben. Der Jahrgang sei der beste seit 20 Jahren seines Lehrerdaseins, meinte Deutschlehrer Karsten Pahlke. Ganze 30 Schüler haben eine 1 vor dem Komma. Vier davon schlossen mit dem Bestschnitt 1,0 ab, obwohl die Abiturprüfungen keinen Deut einfacher waren als sonst, bestätigte Konrektor John Kleiber.