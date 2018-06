Spaenle: Provenienzrecherche dauert Jahrzehnte

München (dpa/lby) - Die Prüfung der Eigentumsrechte bei möglicher NS-Raubkunst bleibt für Bayern eine Langzeitaufgabe. Die Provenienzrecherche könne Jahrzehnte dauern, sagte Kunstminister Ludwig Spaenle (CSU) am Mittwoch in München. Das Thema war nach der Beschlagnahmung der Werke aus dem Besitz des Schwabinger Kunsthändlersohns Cornelius Gurlitt in den Blickpunkt gerückt. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben laut Generaldirektor Klaus Schrenk bei rund 1500 Kunstwerken Zweifel an der Herkunft, davon seien binnen rund 15 Jahren 300 untersucht und 12 an die Erben der von den Nazis enteigneten Besitzer zurückgegeben worden.