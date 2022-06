Spägele geht in dritte Amtszeit als

Weingarten (sz) - In einer gemeinsamen Sitzung am 19. Mai haben der Hochschulrat und der Senat der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) Professor Dr.Thomas Spägele im ersten Wahlgang zum Rektor gewählt. Spägele geht damit in Weingarten in seine dritte Amtszeit.

Beim Blick in die Zukunft sagte Spägele, der demografische Wandel mache sich bei den Bewerbungszahlen bemerkbar und das nicht nur an der RWU, sondern landesweit. Zudem müsse die Hochschule, so Spägele, einem immer vielfältigeren Bildungsauftrag gerecht werden, ohne dass entsprechend wachsende Ressourcen zur Verfügung stünden.

„Wir haben eine zunehmend inhomogene Studierendenschaft. Da müssen wir neue Strukturen und Verbünde diskutieren, auch über unsere Hochschule hinaus“, sagte Spägele. Für eine dritte Amtszeit nannte er zentrale Handlungsfelder, an denen im Rahmen des laufenden Hochschulweiterentwicklungsprozesses zum Teil bereits gearbeitet werde. Im Bereich der Lehre seien dies die anstehende Systemreakkreditierung, die Arbeit an einem zukunftsfähigen Studiengangsportfolio sowie an den Strukturen im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung.

Einen weiteren Schwerpunkt möchte Spägele auf die bauliche Entwicklung der RWU sowie den Weg zu einem klimaneutralen Campus setzen. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Amt für Vermögen und Bau liege das Augenmerk hierbei auf der Sanierung des Hauptgebäudes und Sanierungen oder Neubauten im Bereich der Gebäude K und T. Die Dauer der dritten Amtszeit wurde auf sechs Jahre bis 2028 festgelegt.