Sozialministerium fördert assistierte Ausbildung

In Stuttgart sind durch das Sozialministerium die Projekte bekanntgegeben worden, die im Rahmen des Programms „Assistierte Ausbildung für Berufe der Pflegehilfe und Alltagsbetreuung“ (APA) mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes finanziert werden. Dies teilten die Landtagsabgeordneten Raimund Haser und August Schuler (CDU) und Petra Krebs (Grüne) in einer gemeinsamen Presseinformation mit.

In Oberschwaben profitiere davon die Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben mit Standorten in Bad Waldsee, Weingarten, Ravensburg, Friedrichshafen und Tettnang. Das Programm greife das Prinzip einer sozialpädagogisch begleiteten Ausbildung auf und richtet sich vorrangig an Unter-25-Jährige, die eine Ausbildung ohne Unterstützung voraussichtlich nicht erfolgreich absolvieren könnten.

„Trotz zahlreicher freier Ausbildungsplätze hat ausweislich des jüngsten Berufsbildungsberichts die Zahl junger Menschen ohne Berufsausbildung einen neuen Rekordwert erreicht. Dem entgegen zu wirken, ist in Zeiten des wachsenden Fachkräftemangels sowohl im Interesse der jungen Menschen als auch im Interesse der Ausbildungsbetriebe. Deshalb freuen wir uns sehr über die Unterstützung der wertvollen Arbeit, die geleistet wird“, so die Landtagsabgeordneten. Insgesamt stehen für das Förderprogramm 3,75 Millionen Euro zur Verfügung. Die genaue Verteilung dieser Mittel auf die zwölf landesweit ausgewählten Projekte wird in den nächsten Wochen erfolgen.

Seit vielen Jahren fördert der ESF in Baden–Württemberg das Konzept der assistierten Ausbildung, seit 2016 erstmals auch im Bereich der Ausbildung für Berufe der Pflegehilfe und Alltagsbetreuung. Ziel ist es, benachteiligte junge Menschen und deren Ausbildungsbetriebe individuell und kontinuierlich zu unterstützen, damit die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen werden kann. Der erfolgreiche Abschluss der Pflegehilfeausbildung kann dann auch den Weg in die weiterführende Ausbildung als Pflegefachkraft eröffnen.