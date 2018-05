Soziale Komponente bei Kitagebühren

Bei den Gebühren für die Betreuung in Kindertagesstätten in Ingoldingen soll ab dem Kindergartenjahr 2019/20 eine soziale Komponente eingeführt werden. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag. Die Gebühren für das laufende und kommende Kinderartenjahr bleiben aber unangetastet.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Zuschüsse für die Kitagebühren drastisch von 80 auf 30 Prozent zu kürzen, um wieder mehr Spielraum im Haushalt zu haben. Kämmerer Berthold Hengge hatte nochmals darauf hingewiesen, dass durch den starken Ausbau der Kinderbetreuung in der jüngsten Vergangenheit der Spielraum nahezu aufgebraucht sei, auch weil der Eigenanteil der Gemeinde an der Finanzierung der Kinderbetreuung vermutlich noch weiter wachsen werde. Dennoch lehnte der Gemeinderat den Verwaltungsvorschag ab.

Stellschrauben zum Sparen

Die jetzt beschlossenen Änderungen, die spätestens bis zur Konstitution des neuen Gemeinderats im Juni 2019 umgesetzt werden sollen, messen dem Einkommen der Eltern die entscheidende Rolle bei. Bürgermeister Jürgen Schell erinnerte daran, dass man diese soziale Komponente vor 28 Jahren aus guten Gründen abgeschafft habe. Ingoldingen bleibe trotz der vorgesehenen moderaten Anpassung eine kinderfreundliche Gemeinde, betonte Schell. Gemeinderat Paul Schmid machte deutlich, dass die Kitagebühren-Zuschüsse lediglich 1,2 Prozent des Ingoldinger Verwaltungshaushalts ausmachten und es andere Stellschrauben gebe, um Geld einzusparen. Einig war man sich im Rat, dass es künftig kein „Gießkannenprinzip“ mehr geben dürfe, wie es Roland Voltenauer formulierte. Der Zuschuss müsse an die finanzielle Situation der Eltern in mehreren Stufen angepasst werden, sonst könne eine kinderreiche Familie oder eine Alleinerziehende sich eine Kita womöglich gar nicht mehr leisten.

Zuzug junger Familien

Mit einer moderaten Änderung kann auch Jörg Baur-Cleppien leben, der dennoch wiederholt betonte, dass diese Zuschüsse eine Investition in die Zukunft seien und durchaus ein Kriterium für den verstärkten Zuzug junger Familien nach Ingoldingen und seine Teilorte. Matthias Harsch und Stephan Müller zeigten sich zufrieden, dass der Gemeinderat künftig bereit sei, an der Stellschraube Zuschüsse ein wenig zu drehen und dies kein Tabu mehr sei.

Allerdings sprachen sie sich ebenso wie Nicole Haug dafür aus, die Änderungen erst in einem Jahr vorzunehmen und die bereits beschlossenen und veröffentlichen Zuschüsse für das im September beginnende Kindergartenjahr nicht zu verändern.

Der Zuschuss wird für den Besuch aller kommunalen Kindertagesstätten in Ingoldingen, Winterstettendorf und Winterstettenstadt sowie des katholischen Kindergartens im Schussenrieder Teilort Steinhausen gewährt, den einige Kinder aus Muttensweiler besuchen. Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat beauftragt, in den kommenden Monaten ein entsprechendes Gebührenmodell vorzulegen.