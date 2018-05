Bei einem Motorradunfall bei Blaubeuren ist die Mitfahrerin leicht verletzt worden. Zu dem Unfall mit zwei Ducati-Motorrädern ist es am Freitagabend gegen 18.45 Uhr auf der K 4711 zwischen Pappelau und Erstetten gekommen. Während der vorausfahrende 21jährige Fahrer auf die K 7379 in Richtung Markbronn abbiegen wollte, hatte das folgende Motorrad bereits zum Überholen angesetzt. Beim Abbiegevorgang streifte der vorausfahrende die 21jährige Sozia des gleichaltrigen Überholers mit dem Außenspiegel. Dabei kam der Vorausfahrende zu Sturz, blieb aber unverletzt. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Überholende konnte einen Sturz vermeiden. Seine Sozia wurde am Bein leicht verletzt. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.