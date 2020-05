Southside-Festival: Viele Hochkaräter haben Auftritte für 2021 bestätigt

Neuhausen ob Eck (pm) - Einige Wochen nachdem das Southside in Neuhausen ob Eck sowie die Zwillingsveranstaltung Hurricane (Scheeßel, Niedersachsen) genauso wie der gesamte Festivalsommer abgesagt werden mussten, gibt es nun die ersten guten Nachrichten für die Besucher. Wie der Veranstalter FKP Scorpio mitteilt, haben schon mehr als 50 Acts ihre Auftritte für die kommenden Ausgaben vom 18. bis 20. Juni 2021 bestätigt.

Neben nationalen Größen wie Seeed und Deichkind sind auch viele internationale Hochkaräter wie Kings of Leon, The Killers, Martin Garrix, Rise Against und The 1975 bei der nächstjährigen Ausgabe mit von der Partie. Weitere Bands der diesjährigen Line-Ups werden sich laut Pressemitteilung noch anschließen. Während sich etliche Künstler und Fans damit bereits auf ein Wiedersehen in 2021 freuen, arbeitet Veranstalter FKP Scorpio zeitgleich an weiteren Wegen, sich bei seinen treuen Gästen zu bedanken, heißt es weiter.

„Wir freuen uns sehr über die große Zahl an Künstlern, die ihre Auftritte schon jetzt für das nächste Jahr bestätigt haben. Außerdem arbeiten wir mit Hochdruck an einer Ticketplattform, die es den Gästen erlaubt, ihre Tickets für das Folgejahr umzuschreiben oder weitere Rückzahlungsoptionen zu wählen. Wir sind zuversichtlich, diese Lösungen in der kommenden Woche ausrollen zu können“, sagt CEO Stephan Thanscheidt. „Wir möchten unseren Gästen schnellstmöglich Lösungen anbieten und bedanken uns für ihr Vertrauen und ihre Solidarität. Genauso wie im Unwetter-Jahr 2016 auch ist es unser oberstes Ziel, eine gute und kulante Lösung anzubieten, mit der unsere Gäste auch wirklich zufrieden sein können.“