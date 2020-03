Sorge um Mitarbeiter - So reagieren die Tafeln in der Region auf Corona

Sie helfen den Schwächsten in unserer Gesellschaft. Jetzt müssen einige Tafeln schließen - aus Angst um die Gesundheit der oft älteren Helfer und Kunden.

Bereits jede dritte Tafel in Baden-Württemberg musste schließen, die Schwierigkeiten sind vielfältig.

Die Folgen für die Bedürftigen seien gravierend, sagte Udo Engelhardt, der Sprecher der Tafeln Baden-Württemberg: "Die Leute sind doppelt gekniffen und belastet. Einerseits müssen sie sich einschränken und sind besorgt wegen der Infektionen. Andererseits müssen sie nun schauen, wie sie ohne die Gaben der Tafeln durch die Tage kommen."

Schwäbische.de blickt auf die Lage der Tafeln in der Region (Stand 19. März):

Bodensee

Noch versucht man bei der Tafel in Friedrichshafen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Leiter Günter Daub und sein Team stehen allerdings vor diversen Schwierigkeiten.

"Es gibt Personalprobleme, wir haben sonst viele ältere Helfer, die jetzt wegfallen. Die Stadt hilft uns allerdings mit Buftis aus", berichtet er.

Auch das Warenangebot werde immer kleiner. Kunden kämen nach wie vor, allerdings laut Daub derzeit etwa 20 Prozent weniger als sonst. Ob der Tafelladen weiterhin geöffnet bleiben kann, bleibt unklar. "Wir wollen weitermachen, aber wir müssen natürlich die Entwicklung abwarten."

In Markdorf hat der Tafelladen in dieser Woche bereits geschlossen. „Bei uns sind 80 ehrenamtliche Mitarbeiter beschäftigt, und zwar überwiegend Ältere, die zur Risikogruppe gehören. Diese Menschen zu schützen, hat für mich oberste Priorität", betont Günther Wieth, Vorsitzender der Tafel in Markdorf. Mehr dazu hier.

Auch in Lindau und Tettnang ist vorerst Schluss bei den Tafeln. Viele Helfer gehören zur von Corona gefährdeten Hochrisikogruppe. In Tettnang will man mindestens bis zum 19. April abwarten, in Lindau ist noch nicht absehbar, wann wieder geöffnet wird.

Ravensburg

Die Tafel in Ravensburg ist seit Montagnachmittag, 16. März, ebenfalls geschlossen.

Allgäu

Die Tafeln im Altkreis Wangen haben seit Dienstag ihren Betrieb bis auf Weiteres eingestellt. Betroffen sind die Standorte in Wangen, Leutkirch, Isny und Bad Wurzach.

„Viele Kunden und Ehrenamtliche der Tafeln gehören zur Risikogruppe des Coronavirus“, erklärten die beiden Tafel-Geschäftsführer Christopher Schlegel und Wolfgang Stockburger am Montag per Mitteilung.

Eine Wangener Tafelmitarbeiterin sprach von „einem Hilferuf unserer Mitarbeiter“, bei denen es sich zum ganz überwiegenden Teil um ältere Ehrenamtliche handelt. Teilweise seien sie von ihren Familien darum gebeten worden, nicht mehr in den Läden helfen zu müssen.

Aalen

Die Aalener Tafel e.V. mit ihrem Kocherladen in der Aalener Bahnhofstraße schränkt die Öffnungszeiten ein. Von Dienstag bis Donnerstag ist er nur noch von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Nachmittags bleibt er geschlossen. Die Öffnungszeiten am Montag und Freitag bleiben bestehen.

Biberach

„Generell haben wir schon gemerkt, dass die Lieferungen an Lebensmitteln zurückgehen“, schildert Peter Haug vom Deutschen Roten Kreuz Biberach.

Der Kreisverband ist zuständig für die Tafeln in Biberach, Riedlingen und Bad Schussenried.

Seit Mittwoch seien die Einrichtungen jedoch geschlossen. „Unsere Mitarbeiter sind überwiegend älter und gehören somit zur Risikogruppe“, sagt Haug auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Zum Schutz ihrer Gesundheit habe man sich für diesen Schritt entschieden. Im Moment gebe es für die Bedürftigen noch kein alternatives Angebot. Man sei aber mit anderen Verbänden im Gespräch, um eine Lösung anbieten zu können.