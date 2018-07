Sophia Ries fährt in die Top 10 beim Weltcup in Offenburg

Gleich mit drei Fahrern ist das Vaude Simplon Team beim Weltcup-Highlight in Offenburg angetreten. Sophia Ries bestritt das Weltcup-Junioren-Rennen, während es für Alexa Hüni und Daniel Geismayr im Elite Rennen ernst wurde. Beim anspruchsvollsten Weltcup Rennen des Jahres konnten sich die drei Biker vor einer atemberaubenden Kulisse mit über 20 000 Zuschauern mit den besten Mountainbikern der Welt messen.

30 Fahrerinnen aus 14 verschiedenen Nationen hatten für das Juniorinnen Rennen gemeldet. In der Startaufstellung noch in vorletzter Reihe aufgestellt, gelang es Sophia Ries auf den ersten Metern durch einen beherzten Start gleich einige Positionen nach vorne aufzuholen, so dass sie sich bereits nach der Startrunde auf Platz zehn einreihen konnte. Drei Runden hatten die Mädchen der U19 Klasse auf der wohl schwierigsten aller Weltcup Strecken zu überwinden. Pro Runde bedeutete das 5,1 Kilometer und 190 Höhenmeter, gespickt mit steilsten Downhills und kniffligen Wurzelpassagen. Ries kam auf der anspruchsvollen Strecke bestens zurecht und konnte bis zum Zieleinlauf sogar nochmals eine Platzierung nach vorne gut machen, so dass sie schließlich Neunte wurde.

Gute Weltcup Erfahrungen für Alexa Hüni und Daniel Geismayr

Am Sonntagvormittag dann stand das Elite-Damenrennen auf dem Programm. Nicht weniger als rund 120 Damen aus 27 Nationen reihten sich an der Startlinie auf, um auf einer Renndistanz von fünf Runden die Schnellste unter sich auszumachen. Als Weltcup-Neuling hatte Alexa Hüni eine recht hohe Startnummer und stand somit als 101. ganz am Ende des Feldes. Ihr vorrangiges Ziel war es, nicht Opfer der „80% Regel“ zu werden und so viele Plätze wie nur möglich nach vorne hin gut zu machen. Erfreulicherweise gelang ihr dies und so konnte sie das Rennen über die volle Distanz fahren. Mit dem Ergebnis, im Ziel nach fast zwei Rennstunden als 73. gewertet geworden zu sein.

Auch für Daniel Geismayr ging es bei seinem ersten Weltcup Rennen um wichtige Rennerfahrungen. Schließlich weht bei einem Weltcup-Rennen doch ein völlig anderer Wind. Fast 250 Herren aus der ganzen Welt hatten für das Rennen gemeldet. Geismayr musste mit einer Startnummer jenseits der 200 Vorlieb nehmen und wurde ebenfalls aus einer der hintersten Startreihen ins Rennen geschickt. Kurz nach der Rennhälfte erwischte ihn das „80%-Pech“ und er wurde am Ende als 137. gewertet.