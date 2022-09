Sonntagskonzert in der Lände mit „GehörGäng“ aus Tettnang

Kressbronn (sz) - Die „Gäng“ besteht aus aktuell zwölf Mitgliedern. Die Idee, mit wenigen, dafür umso engagierteren Amateuren gute Chormusik zu bieten, motiviert die Chorleiterin und einzige Nicht-Amateurin Eva Frisch immer wieder dazu, alle Sängerinnen und Sänger im homogenen Chorklang zu vereinen oder gerne auch mal einzelne Stimm-Gruppen oder Solisten aus der Harmonie hervorzuheben. Beheimatet in der Tettnanger Musikschule singt „GehörGäng“ laut Pressemitteilung der Gemeinde Kressbronn querbeet aus allen Epochen und Stilrichtungen und peppen die Stücke gerne mit Theater-Einlagen auf. Ob „frisch“ abgestaubte Schlager im spritzigen Arrangement, Pop-Songs, Volkslieder oder romantisch-klassische Stücke: die Sängerinnen und Sänger haben Spaß daran. Hauptsache, die Gesangskultur stimmt. Seit 2011 kann man den Chor immer wieder bei den unterschiedlichsten Events und als Gast bei Konzerten befreundeter Chöre hören. Mehrfach haben sie inzwischen abendfüllende Konzerte realisiert und erhielten hierfür nur positive Resonanz. Der Eintritt zum Konzert in der Lände am Sonntag, 25. September, um 19 Uhr ist frei. Die Veranstaltung wird bewirtet.