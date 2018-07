Sonntags gibt es oft den günstigsten Sprit

Leipzig (dpa/tmn) - Die Kraftstoffpreise an deutschen Tankstellen sind sonntags oft am niedrigsten. Im Durchschnitt teuerster Tag ist der Freitag. Das hat eine Untersuchung des MDR-Magazins „Umschau“ und des Internetportals Clever-tanken.de ergeben.

Der Unterschied zwischen beiden Tagen beträgt im Schnitt 3,9 Cent pro Liter Diesel und 3,6 Cent bei Benzin, ergibt sich aus der Untersuchung. Grundlage des Tests sind die Kraftstoffpreise von Tankstellen in ganz Deutschland, die auf der Internetseite gesammelt werden. Einmal täglich wird aus den Daten ein Bundesdurchschnitt errechnet. Der Benzinpreis steigt der Untersuchung zufolge von Montag bis Freitag tendenziell an und sinkt dann am Wochenende wieder ab. Von Dienstag auf Mittwoch sei der Preissprung mit durchschnittlich 1,4 Cent pro Liter am größten, berichtet das MDR-Magazin.