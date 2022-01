Sonniges Gelb inmitten von Schnee

Die wohl erste Löwenzahnblüte auf der Alb im neuen Jahr ist da. Auf einer nach Süden ausgerichteten Wiese in geschützter Hanglage bei Harthausen hat die Sonne in den vergangenen Tagen den Schnee schon weitgehend verdrängt.

Die wärmenden Sonnenstrahlen haben diesem Löwenzahn dabei offenbar schon ausgereicht, trotz eiskalter Nachttemperaturen eine leuchtend gelbe Blüte auszubilden, obwohl die Hauptblütezeit dieses Korbblütlers eigentlich im April und Mai liege. Weshalb es dieser Löwenzahn bei Harthausen in diesem Jahr so eilig hatte und schon Mitte Januar in Blüte steht, bleibt wohl sein Geheimnis und zeigt einmal mehr, dass die Natur immer wieder Überraschungen bereit hält.