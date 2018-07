Sonnenschutzfolien nur bedingt zu empfehlen

Berlin (dpa/tmn) - Zum Schutz vor großer Hitze leisten die meisten Sonnenschutzfolien gute Dienste. Die meisten Modelle verdunkeln die Fenster aber zu stark und lassen sich nur vom Profi anbringen.

So lautet ein das Ergebnis einer Untersuchung von zwölf Folien durch Stiftung Warentest in Berlin. Sie seien deshalb nur für große Fenster geeignet, in denen der Raum auch mit Folie hell genug wird. Auch ein optimaler Blendschutz lasse sich von den Folien nicht erwarten, und auch die Spiegeleffekte seien „gewöhnungsbedürftig“.

Außerdem kritisieren die Warentester, dass die Folien nicht mehrfach verwendet werden können. Die Montage durch einen Fachmann lasse die Kosten zusätzlich steigen, heißt es in der Zeitschrift „test“. Vor dem Kauf von Sonnenschutzfolien sollten Verbraucher deshalb klären, ob sie nicht besser in Rollläden, Außenjalousien oder andere flexible Sonnenschutzsysteme investieren.

Weitere Infos zum Test: dpaq.de/4wdua