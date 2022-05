Sonnenschule Untergröningen: Kran bringt Kunst

Am 3. Juni wird der Ostalb-Brocken nach Lauchheim weiterziehen. Bis dahin sind Kindergartengruppen, Schulklassen, Vereine und alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, am Ostalb-Brocken mitzuwirken.

Seit dem 2. Mai ist die Untergröninger Kunstszene um eine Attraktion reicher. Während auf dem Schloss noch die Ausstellung „Fantasma“ des Kunstvereins Kiss läuft, macht nun auch der Ostalb-Brocken des Aalener Künstlerkollektivs Station in Untergröningen.

Der 5,7 Tonnen schwere Stein aus Beton ist in Kooperation mit dem Regionalmanagement Kultur des Landratsamts des Ostalbkreis entstanden und ist ab sofort auf dem Schulhof der Sonnenschule in Untergröningen zu bewundern.

Die Schülerinnen und Schüler werden in den nächsten Wochen im Kunstunterricht Insekten aus Steinen gestalten, mit denen sich die Gemeinde Abtsgmünd auf dem Ostalb-Brocken verewigen wird.

Der Brocken wurde vom Aalener Künstlerkollektiv in einem tiefen Erdloch zusammen mit anderen Materialien aus Beton gegossen. Er nahm dadurch die Spuren der Erde auf und zeigt so seine Herkunft aus dem Ostalbkreis. Seit Sommer 2021 durchwandert er als mobile Plastik den Landkreis von Kommune zu Kommune und schafft so eine ortsübergreifende Verbindung. An jedem Standort kann sich die Gemeinde auf dem Brocken verewigen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, ihr kreatives Potential einzubringen und das Kunstwerk mit eigenen Ideen weiter zu gestalten. Die Schülerinnen und Schüler der Sonnenschule staunten nicht schlecht, als am Montagmorgen der Ladekran der Firma Helling aus Schwäbisch Gmünd auf den Schulhof fuhr und den tonnenschweren Ostalb-Brocken ablud.

Gemeinsam mit Kunstlehrerin Angelika Musold werden sie in den nächsten Wochen im Kunstunterricht Insekten aus Flusskiesel und Draht basteln, sie bunt bemalen und dann am Brocken anbringen. So soll auf das Thema Artenschutz hingewiesen werden, dass sich nicht nur die Sonnenschule, die 2020 als Naturparkschule zertifiziert wurde, auf die Fahnen geschrieben hat. Auch die Gemeinde Abtsgmünd setzt sich seit vielen Jahren etwa mit dem Wildblumensommer, ausgewiesenen Totholzrefugien oder Gewässerrenaturierungen für die schwindende Artenvielfalt von Fauna und Flora ein. Insbesondere die naturnahen Wildblumenwiesen bieten Insekten und Vögel wichtige Lebensgrundlagen.