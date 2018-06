Sonja Wagner ist neue Leiterin des Forstreviers

Erolzheim (sz) - Das Forstrevier in Erolzheim hat eine neue Revierleitung: Nach 38 Jahren beim Kreisforstamt Biberach, davon fast 14 Jahre als Revierleiter in Erolzheim, ist Rolf Kunzmann in den Ruhestand getreten.

Seine Nachfolgerin als Revierleiterin im Forstrevier Erolzheim ist Sonja Wagner, wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte. Wagner absolvierte von 2016 bis 2018 den Anwärterdienst in Bayern und legte im Februar 2018 ihre Forstinspektorenprüfung ab.

Seit dem 1. Mai ist Sonja Wagner als Forstingenieurin zuständig für den Wald auf den Gemeindegebieten Berkheim, Kirchberg, Kirchdorf, Erolzheim und Dettingen. Für alle forstlichen Fragen, insbesondere zum erwarteten Borkenkäferbefall, steht sie als Ansprechpartnerin unter Telefon 07351/527015 oder 0173/3062932 zur Verfügung.