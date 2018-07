Sonderpreis: Stiftung würdigt Studenteneinsatz

Der Journalist Andreas Sentker, Leiter des Ressorts Wissen der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit", hat für sein Lebenswerk den Innovationspreis der Gregor-Mendel-Stiftung in Berlin erhalten. Bei der gleichen Festveranstaltung erhielt Kathrin Mendler aus Unteropfingen mit den zwei Kommilitonen Andreas Seeger und Martin Frech den erstmals vergebenen Ehrenpreis der renommierten Stiftung.

Den Festvortrag bei der Preisverleihung hielt die Nobelpreisträgerin Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard, Direktorin des Max-Plank-Instituts für Entwicklungsbiologie an der Universität Heidelberg. Gewürdigt wird mit den Ehrenpreisen, teilt die Preisträgerin mit, eine ungewöhnliche Studentenaktion an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen vor drei Jahren. Es ging damals, wie die SZ berichtete, um den Rektoratsbeschluss der Hochschule, ein Forschungsprojekt von Prof. Schier und seines Institutes über gentechnologisch veränderte Maissorten sofort zu stoppen, weil militante Gentechnikgegner die Anbaufelder zerstört hatten.