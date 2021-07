Sonderimpfaktionen in verschiedenen Gemeinden im Landkreis

Die Gemeinde Grünenbach hat auf Initiative von Bürgermeister Markus Eugler eine Sonderimpfaktion ins Leben gerufen. Auch in Oberreitnau und Zech gibt es Sonderaktionen.

Laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes ist die Aktion in Grünenbach besonders, da Bürgermeister Eugler und alle 13 Vereine des Ortes ausdrücklich alle Menschen dazu einladen, einen Impftermin im Feuerwehrhaus wahrzunehmen. Am Mittwoch, 28. Juli von 16 bis 19 Uhr können sich alle Personen über 12 Jahren ohne Anmeldung impfen lassen.

Landrat Elmar Stegmann hat laut der Pressemitteilung den Bürgermeistern ans Herz gelegt, Impfaktionen vor Ort durchzuführen: „Wir müssen die Hürde für die Menschen so gering wie möglich halten, zum Beispiel mit einem Termin in den Gemeinden.“ Er dankt der gesamten Dorfgemeinschaft in Grünenbach für das Engagement: „Mit jeder zusätzlichen Impfung sind wir besser für den Herbst gerüstet.“ Aber auch in anderen Gemeinden finden in der kommenden Woche Sonderimpfaktionen statt.

In Oberreitnau am Dienstag, 27.7. von 13.30 bis 18 Uhr im Freizeitzentrum Oberreitnau und am Freitag, 30.7. von 13.30 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus Treffpunkt Zech. Oder im Impfzentrum Lindau, am Donnerstag, 29. Juli von 19 bis 20.30 Uhr und Samstag, 31. Juli von 14 bis 18 Uhr. Für alle Sonderimpfaktionen gilt: Es ist keine Voranmeldung nötig, dafür Personalausweis und Impfpass mitbringen. Geimpft wird bei den Sonderimpfaktionen immer mit Impfstoff von BioNTech, Moderna und Johnson&Johnson.