Ein Sommerkonzert gibt der Harmonika-Club Hofen am Sonntag, 8. Juli, um 16 Uhr auf dem Schulhof beziehungsweise in der Aula der Kappelbergschule. Die Spielgruppe eröffnet das Konzert mit den Musikstücken wie „Der kleine Trompeter“ oder „Die Radtour“. Weiter geht es mit dem Harmonika-Club unter der Leitung von Katja Seitz und Beiträgen wie „Abba – Best of“, „Boney M. Hitmix“ oder „Comedian Harmonists in Concert“. Nach dem Konzert gibt es Kaffee, Kuchen und Gegrilltes.