Sommerjazz Open Air mit Peter Vogel und seinem Quintett auf der Langenargener Schlossterrasse

Langenargen (sz) - Die Langenargener Schlosskonzerte werden sich nach über einem Jahr erstmals wieder an dem Ort präsentieren, der der Veranstaltungsreihe seinem Namen verleiht, nämlich dem Schloss Montfort in Langenargen. Laut Pressemitteilung veranstaltete der Internationale Konzertverein Bodensee, die Veranstaltungsfirma birdmusic und die Gemeinde Langenargen am Freitag, den 30. Juli, um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr ein Sommerjazz auf der Schlossterrasse.

Bei ungünstiger Witterung findet die Veranstaltung im Konzertsaal des Schlosses statt. Der künstlerische Leiter der Langenargener Schlosskonzerte, Peter Vogel, und sein Quintett bieten zum 18. Mal eine Melange aus Jazz- und Popularmusic.