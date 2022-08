Sommerfreizeit „Challengewoche #885“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

35 Kinder aus Ertingen, Herbertingen und Mengen sowie deren Mitarbeiter*innen des Erzbischöflichen Kinderheims Haus Nazareth waren in der ersten Sommerferienwoche zum ersten Mal seit der Pandemie wieder gemeinsam im Schullandheim in Oggelshausen. Der Gedanke der „Challenge #885“ entstand aus den drei gemeinsamen Zahlen der Postleitzahl der drei Gemeinden Ertingen, Herbertingen und Mengen. Die Sommerfreizeit mit Challengecharakter fand nun bereits zum zweiten Mal statt. Der erste Tag wurde für ein intensives Kennenlernen und Vertrautmachen des einwöchigen Zuhauses genutzt. „Ich habe viele neue Leute kennengelernt und das Haus war super schön. Das Ritual zum Essen fand ich besonders toll.“, sagte der zehnjährige F. aus Ertingen. Bereits am ersten Tag traten die Standorte mit einer Challenge, bei der Geschicklichkeit, Wissen und Können gefragt waren, gegeneinander an. Fortgesetzt wurde dies am zweiten Tag mit einem Exit Game und dem alljährlichen Mittelaltermarkt. Wer am Ende die meisten Taler hatte, erhielt die meisten Punkte auf das Teamkonto des Standorts. Das Highlight war für den Großteil der Kinder die Wanderung nach Bad Buchau mit dem Besuch im Freibad. „Wir durften vom 1-Meter-Brett springen. Im Freibad war es bei dem heißen Wetter echt perfekt.“, so P., elf Jahre aus Herbertingen. Zum Abschluss gestalteten alle Kinder ihr persönliches „Sommerfreizeit-Buch“ mit persönlichen Worten der Anderen und Erinnerungen an die Woche. Dabei war deutlich zu sehen, wie sehr die Kinder die unbeschwerte und großartige Woche genossen. R., 14 Jahre aus Mengen sagte abschließend: „Es gab so viele Highlights. Die Challenges waren cool. Auch das Übernachten war mal wieder schön. Wir sind uns zwar manchmal auf die Nerven gegangen, aber es war super.“ Dass ihr die Challenges besonders gut gefallen haben, lag sicherlich auch daran, dass sie vom Standort Mengen kam und am Ende der „Challengewoche #885“ den goldenen #-Pokal in die Höhe strecken durfte. Mit nur einem Punkt mehr gewann Mengen schlussendlich die Challengewoche vor Herbertingen und Ertingen. Als die Kinder dann am Freitagnachmittag mit dem Bus wieder die Heimreise antraten, flossen beim ein oder anderen auch ein paar Tränen. Eine wunderschöne, harmonische und spaßige Woche ging zu Ende und alle freuen sich mit Sicherheit auf das nächste Jahr.