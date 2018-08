Sommerfest ist das erste

In unser neuen Serie „So verbringe ich den Sommer“ kommt diesmal Klaus Frey, Vorsitzender des Musikvereins Aixheim, zu Wort. Nachgefragt hat Silvia Müller:

„Meine erste Sommeraktivität ist immer, das Sommerfest des Musikvereins über die Bühne zu bringen. Anschließend geht es mit dem Wohnwagen in einen zweiwöchigen Campingurlaub an die Costa Brava. Danach werde ich meinem Vater in seiner Landwirtschaft helfen und in der restlichen Freizeit Aufgaben rund um Haus und Garten.“