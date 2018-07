Sommerfest des SSV Buch mit Lichternacht

Am Wochenende des 21./22. Juli findet das alljährliche Sommerfest des SV Buch statt. Zum Auftakt backen Mitglieder des Vereins die berühmten Buchener Hitzkuchen, die am Samstag, 21. Juli, ab 17 Uhr angeboten werden . Danach gibt es eine Bierprobe, die mit einer romantischen Lichternacht am Buschel hinter dem Schützenhaus gekrönt wird. Mit dem Frühschoppen am Sonntag, 22. Juli, geht das Fest ab 10.30 Uhr in die zweite Runde. Zur Mittagszeit wird ein reichhaltiger Mittagstisch angeboten. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen, abends ein zünftiges Vesper.