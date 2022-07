Sommerempfang der IHK Bodensee-Oberschwaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund 350 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung aus den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen und dem Bodenseekreis kamen zum ersten Sommerempfang der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) ins Dorniermuseum nach Friedrichshafen.

Die IHK habe die Unternehmen während Corona massiv unterstützt, nicht nur bei der Beantragung der Corona-Hilfen, sondern auch bei vielen anderen Themen wie etwa Home Office, 3G am Arbeitsplatz, Testpflicht oder Impfungen, sagte IHK-Präsident Martin Buck. „Unterm Strich sind wir tatsächlich ganz gut durch die Pandemie gekommen“, so Buck, gab aber zu bedenken, dass Corona vor allem für den Einzelhandel, die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche der Region zum Teil existenzgefährdend gewesen sei.

Jetzt sei es an der Zeit, sich wieder Zukunftsthemen zu widmen – auch wenn statt der ersehnten Entspannung der Krieg in Europa aktuell die Welt in Atem halte. „Der russische Angriff auf die Ukraine stellt nicht nur für die Politik, sondern auch für die Wirtschaft eine echte Zeitenwende dar“, so der IHK-Präsident. Die Folgen eines Lieferstopps von russischem Gas seien nicht auszudenken. Für die Region Bodensee-Oberschwaben könne dadurch laut Leibniz-Institut ein Wegfall der Wirtschaftsleistung von bis zu neun Prozent die Folge sein, gab Buck zu bedenken. Gas zu sparen, sei jetzt das Gebot der Stunde.

Was das Zukunftsthema Mobilität betreffe, gebe es in der Region großen Handlungsbedarf. Buck verwies auf ein Straßennetz, das nicht strategisch an die Autobahnen angebunden wurde und Pendler, Logistik und auch Touristen nun jeden Tag vor Herausforderungen stelle. Hier müsse die Politik dringend etwas bewegen, um mindestens die dringendsten Ausbaulücken zu schließen. Auch im Bereich Schiene gebe es nach der Elektrifizierung der Südbahn noch einiges aufzuholen. Die Anbindung nach Westen sei ausbaufähig. Bei der Luftfahrt punkte die Region mit dem Bodenseeairport Friedrichshafen als wichtigem Standortfaktor. Lösungen für neue, nachhaltige Mobilitätsformen müssten genau hier in der Region entwickelt werden.

Professor Josef Kallo von der Universität Ulm nahm die Gäste mit auf eine Reise in die Welt des wasserstoffgestützten, CO2-neutralen Luftverkehrs. Dort könne Wasserstoff der Treibstoff der Zukunft sein, sagte Kallo, dessen Stuttgarter Start-up H2Fly bereits wasserstoffelektrische Flugzeug-Prototypen entwickelt hat. Um die Mobilität der Zukunft ging es danach auch beim Experten-Podium.