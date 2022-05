Sommerabendkonzerte starten im Juni auf der Kurhaus-Terrasse

Isny (sz) - Die Sommerabendkonzerte starten am 1. Juni und bieten Einheimischen wie Gästen gesellige Abende bei Blasmusikklängen. An sonnigen Mittwochabenden spielen Musikkapellen und sorgen für gute Stimmung und kostenloses Musikvergnügen im Isnyer Kurpark. Die Sommerabendkonzerte an lauen Abenden werden von den Musikkapellen aus Isny und den umliegenden Ortschaften gestaltet. Hier kommen nicht nur Freunde der Blasmusik auf ihre Kosten. Märsche, Evergreens und Unterhaltungsmusik bieten ein stimmungsvolles Programm für ein gemütliches Beisammensein und musikalische Unterhaltung.

Als besonderes Highlight lädt die Stadtkapelle zu einem Sonntags-Frühschoppen am 26. Juni 11 Uhr ein. Das Konzertvergnügen findet von Juni immer mittwochs um 19.30 Uhr im Isnyer Kurpark bis Ende August statt. Wegen der Ottl Aicher-Ausstellung werden die Sommerabendkonzerte auf die Kurhaus-Terrasse verlegt. Die Konzerte finden nur bei guter Witterung statt. Ob die Konzerte stattfinden, wird am selben Tag bis 10 Uhr bekannt gegeben.

Weitere Informationen bei Colette Achberger, Telefon 07562 / 6189494, Mail: c.achberger@isny-marketing.de