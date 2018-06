Sommer-Trends bei T-Shirts für Frauen und Männer

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Bei Frauen darf es bei den Oberteilen ein bisschen Schnickschnack sein, bei den Männern Geringeltes: Am lässigen Segel-Look kommen die Herren der Schöpfung in diesem Sommer so schnell nicht vorbei.

Ein bisschen Schnickschnack haben die derzeit angesagten Tops für Frauen: Knopfleisten am Ausschnitt oder kleine Taschen auf der Brust liegen im Trend. Das berichtet die Fachzeitschrift „Textilwirtschaft“ aus dem Handel. Besonders gefragt seien jene schulterfreien Modelle in Farben wie Türkis und Koralle oder in Neontönen.

Der Blick in die Kollektionsbücher der Hersteller zeigt aber auch viele weiße Varianten: H&M hat ein kurzes Shirt in Kastenform mit Brusttasche, Rich & Royal beispielsweise eines mit Knopfleiste.

Männer hingegen haben sich bei den Damen etwas abgeschaut: Wie diese schon im vergangenen Sommer greifen die Herren nun gerne zu Ringelshirts. Die Branche berichtet laut „Textilwirtschaft“, dass gerade T-Shirts im Marine-Look mit blau-weißen Streifen zur Chino beliebt seien. Breitentauglich, aber dennoch cool wirke dieser Look. H&M macht an seinen Models beispielsweise eine Variante von weißer Hose zum Seemann-Shirt und roter Jacke vor, Boss Orange kombiniert dazu eine Jeans und eine Jacke im blau-grauen Tarnmuster.