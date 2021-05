Sommer-IBO sucht Miss Barbeque

Friedrichshafen (sz) - Grillen liegt im Trend und ist bisher vor allem in der Männerwelt ein großes Thema. Das soll sich ändern. Die Sommer-IBO, die vom 8. bis 11. Juli organisiert wird, sucht grillbegeisterte Frauen, die sich in einem Wettbewerb mit anderen Teilnehmerinnen messen möchten. Die Gewinnerin des Wettbewerbs wird dann zur Miss Barbeque gekürt. Der Grillevent soll am Freitag, 9. Juli, auf der kulinarischen Eventbühne in Halle 4 stattfinden. Anmeldung und weitere Informationen unter: https://www.ibo-messe.de/messeinformation/miss-bbq