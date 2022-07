Sommer Fotoaktion sucht Schnappschüsse

Region (sz) - Der Verein Wandern und Erleben Allgäu startet zum zweiten Mal eine Sommer-Foto-Aktion. Familien, Paare und Einzelpersonen können mitmachen. Aus einer Auswahl von 30 Motiven sind laut Mitteilung 15 Motive zu fotografieren. Die Motive sind ein Frosch, ein Wasserfall, ein Schmetterling, eine Brotzeit, ein gesundes Gebiss, der eigene Schatten und ein Fahrrad, eine Spinne, eine Ameise, ein Glas Wasser, eine Kletterstelle, ein Apfelbaum, Schilf, etwas Selbstgebackenes, das eigene Lieblingspausenessen, eine Ente, eine Schwanenfamilie, ein Gipfelbuch, eine Holzskulptur, etwas über 100-Jähriges, einen Fisch, ein Rathaus, ein Wanderführer, ein Herz, ein Denkmal, eingesammelter Müll, ein Nistkasten, ein Schmetterling, ein Insekt auf einer Blüte, etwas, das mit W, U oder E beginnt.

Die Fotos könnten bis zum 12. September mit einer kurzen Vorstellung an fotoaktion.wue@gmail.com gesendet werden. Ute Vogel, erste Vorsitzende sagt: „Wir hoffen, dass wieder so viele Menschen aus dem gesamten Allgäu mitmachen.“ Eine Auswahl der Bilder wird auf der Website des Vereins unter www.wandernunderleben-allgaeu.de veröffentlicht. Verlost wird die Teilnahme an einer exklusiven Wanderung für Familien sowie an einer exklusiven Wanderung für Erwachsene. Zertifizierte Wanderführerinnen gestalten diese Touren entsprechend der Wünsche der Gewinner.