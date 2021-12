Soll ich mein Kind jetzt impfen lassen? Chef der Kinderklinik gibt Auskunft

Soll ich mein Kind jetzt impfen lassen? Vor dieser Frage steht eine große Gruppe Eltern, spätestens seit die Stiko sich zur Corona-Schutzimpfung von Fünf- bis Elfjährigen geäußert hat und die Impfkampagne für diese Altersgruppe anläuft. Die Unsicherheit ist groß.

Einerseits sind Kinder nur selten von schweren Covid-Verläufen betroffen, andererseits sind die Inzidenzen in diesen Altersgruppen sehr hoch und die Kinder ohne Impfung schutzlos dem Risiko einer Infektion ausgeliefert. Auch darüber hinaus sind viele Fragen offen: Welche Vorerkrankungen sind in der Stiko-Empfehlung gemeint? Sind die Daten aus der Zulassungsstudie ausreichend? Wie hoch ist das Risiko von (seltenen) Impfreaktionen bei Kindern? Wie häufig ist Long-Covid bei den Kleinsten? Was ist das „Pims“-Syndrom? Und was bedeutet die neue Virusvariante Omikron für die Krankheitsverläufe bei Kindern?

Dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Marcel Emmerich ist es laut Mitteilung „wichtig, einen Raum zu schaffen“, in dem Eltern ihre Fragen mit Experten besprechen können. Deshalb hat er die renommierten Ulmer Kinderärzte Matthias Böker und Dr. Klaus Hämmerle und die Kinderklinik der Uniklinik Ulm um Unterstützung gebeten.

Die beiden Ärzte aus der Gemeinschaftspraxis und der Ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Professor Dr. Klaus-Michael Debatin, werden am Dienstag, 21. Dezember, um 19 Uhr in einem Webinar von ihren Erfahrungen mit Corona bei Kindern, Immunität und Impfungen erzählen und auf die Fragen von Eltern eingehen.

Die Veranstaltung findet als Webinar via Zoom statt unter der Adresse https://us02web.zoom.us/j/89982373442#success Um eine kurze Anmeldung per E-Mail wird gebeten an marcel.emmerich@bundestag.de