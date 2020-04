Solidarisch Handeln, damit Orte der Begegnung in Aulendorf bestehen bleiben

Wir Menschen sind soziale Wesen und brauchen für unser Wohlergehen ein Gegenüber. In Tagen der Corona-Krise wird das sehr deutlich. Wir merken erst in solchen Krisenzeiten, wie viele Sozialkontakte wir im Alltag haben, ohne dass es uns immer bewusst ist. Das ist der Kontakt beispielsweise mit der Bäckereifachverkäuferin, vielleicht sogar nur die Bestellung einer Butterbrezel. Betrachten wir diesen kurzen Moment genauer, stellen wir fest, dass es neben den gesprochenen Worten noch viel mehr an Austausch gibt. Das Lächeln der Verkäuferin, der Duft in der Bäckerei, die gegenseitige Sympathie zwischen der Verkäuferin und mir und vielleicht unterhalten wir uns noch über das banale Thema „Wetter“. Der Einzelhandel vor Ort ist nicht nur die Versorgung mit Waren, sondern auch eine Möglichkeit mit Menschen in Austausch zu gehen.

Zurzeit erkennen wir, dass genau dieser Austausch nicht über die digitalen Medien geht, auch wenn wir uns über diese Medien verständigen und uns weiterhin mit allen möglichen Konsumgüter aus aller Welt versorgen können. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Einzelhandel, Dienstleister und die Gastronomie wohnortnahe Arbeitsplätze bietet, Orte der Begegnungen sind, Veranstaltungen in der Stadt organisieren und gestalten und Vereine unterstützen. Das betrifft auch alle andere Unternehmer in einem Ort. Es ist immer von einem Geben und Nehmen geprägt.

Deshalb sollten wir uns bereits während der Krise Gedanken machen, wie wir danach unseren sozialen Alltag gestalten wollen. Ich denke, dass uns die Wohnortnahe Infrastruktur mit den Geschäften wichtig sein muss, damit wir danach weiterhin in Aulendorf ein so umfangreiches Angebot haben. Die meisten Einzelhändler in Aulendorf bieten einen Bestell- und Lieferservice. Auch wenn ich nun gezwungen bin, über Bestellung einzukaufen, weiß ich in dem Fall doch, wer meine Ware einpackt und liefert. Und wenn ich die Bestellung telefonisch aufgebe, weiß ich, dass auch noch Zeit für ein kleines „Schwätzle“ ist.

In diesem Sinne wünsche ich nun alle eine gesunde Zeit und trotz der schweren Zeit schöne Momente miteinander.

Elisabeth Heiß, Aulendorf, Heilpädagogin und Mitgestalterin der Arbeitsgruppe „Unverpackt – Regional – Bio“