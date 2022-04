SoliBrot-Aktion bringt 329 Euro

Die Kirchengemeinde Sankt Michael Untergröningen/Eschach hat den Familiengottesdienst am dritten Fastensonntag in Untergröningen ganz unter das Thema „Wenn das Brot das wir teilen…“ gestellt.

Voller Freude zogen die Kinder und Pater Johny mit den vielen Brotlaiben in die Kirche ein. Gegen Abgabe eine Spende konnte jeder Gottesdienstbesucher ein gesegnetes Brot mit nach Hause nehmen. Mit dem Erlös in Höhe von 329 Euro wird das Obdachlosenheim Sankt Elisabeth in Schwäbisch Gmünd unterstützt, das zur Zeit umgebaut wird. Herzlich bedankt sich die Gemeinde bei Engelhard Wahl, der die Brote im Holzbackofengebacken hatte, und bei allen Spender.