Durch die steigende Anzahl an Corona-Fällen hat sich der Arbeitsaufwand in den Gesundheitsämtern bundesweit deutlich erhöht. Auch im Landkreis Reutlingen nehmen die Fallzahlen weiterhin zu, Stand Montag liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 117,8. Um die Beschäftigten des Landratsamts zu unterstützen, ist seit Oktober auch die Bundeswehr im Landkreis Reutlingen im Einsatz. 15 Soldatinnen und Soldaten sind mittlerweile vor Ort und arbeiten in der Kontaktpersonennachverfolgung.

„Mit der steigenden Anzahl an positiven Fällen, nimmt auch der Arbeitsaufwand in der Nachverfolgung der Infektionsketten zu. Wir sind sehr dankbar für den Einsatz der Bundeswehr im Landkreis Reutlingen, die unser Team tatkräftig unterstützt“, erklärt Christine Schuster, Pressesprecherin des Landkreises.

Im Hotel untergebracht

Voraussetzung für den Einsatz der Bundeswehr ist die Organisation der Unterbringung und der Vollverpflegung durch das Landratsamt. Die Männer und Frauen, die normalerweise in Stetten am kalten Markt stationiert sind, wurden in einem Hotel in unmittelbarer Nähe zum Landratsamt untergebracht.

Da das Landratsamt keine betriebseigene Kantine hat, in denen die Soldatinnen und Soldaten mit Essen versorgt werden können, und Restaurants und Gaststätten pandemie-bedingt geschlossen bleiben, wurde es notwendig einen Ersatz zu finden. Das Landratsamt hat sich entschieden das Restaurant Mylos aufgrund seiner Nähe zum Landratsamt für den Kantinenbetrieb zu beauftragen.

Restaurant verpflegt Soldaten

„Es ist unsere Aufgabe, die Verpflegung der Männer und Frauen, die den ganzen Tag über im Einsatz sind, sicherzustellen. Da die Gastronomie seit Montag geschlossen ist, haben wir uns für den Kantinenbetrieb entschieden“, so Schuster.

Es dürfen ausschließlich die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die im Landratsamt tätig sind, diesen Kantinenbetrieb zu bestimmten Uhrzeiten nutzen. Die Soldatinnen und Soldaten sind zunächst bis zum 4. Dezember in Reutlingen im Einsatz, eine Verlängerung ist vorgesehen.