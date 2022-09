Sohler-Regatta bei Wind und Wetter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wangen

Die Wetteraussichten waren eher durchwachsen fürs Wochenende: Regenschauer, Sturm, Sonne, von allem etwas. In den Bergen oberhalb 1200 Meter fiel bereits der erste Schnee. Also richtig herbstlich. Alle Teilnehmer hatten bereits ihre Boote aufgetakelt, als es richtig anfing, zu regnen. Zuerst war kein Wind, dann setzte immer wieder mal eine Böe ein und es konnte gestartet werden.

In mehreren Durchgängen konnten sich die vier Optis, vier Zweihandboote und die acht Laser-Einhandboote in der Wettfahrt messen. Sichtlich erschöpft und hungrig machten sich alle an die bereitgestellten Maultaschen mit gemischtem Salat. Bis spät in den Abend hinein wurde noch gefeiert. Die DLRG aus Metzingen stand uns wie bei jeder Regatta unterstützend zur Seite und beaufsichtigte das Treiben auf dem Weiher. Zum Glück gab es keine Zwischenfälle.

Am nächsten Morgen wurde die Startbereitschaft auf 9.30 Uhr gelegt. Alle waren pünktlich am Start und der Wind war sehr böig. Also raus aufs Wasser und vier Durchgänge segeln. Danach das Highlight der Veranstaltung: die Siegerehrung. Für die jeweils ersten drei Plätze gab es einen schönen Pokal!