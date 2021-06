Software und Tablet für den Dialog

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dank großzügigen Spenden kann der Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ das sozialpädiatrische Zentrum in Ravensburg (SPZ) unterstützen – so teilt es der Verein aus Hungersberg mit.

Kinder, die mit ihren Familien im SPZ begleitet werden, haben häufig eine Sprach- und Kommunikationsproblematik im Rahmen von Entwicklungsauffälligkeiten. Sie sprechen zum Teil auch (noch) nicht. Um ihnen die Teilhabe im sozialen- und Alltagsleben zu ermöglichen, ist es sehr wichtig und sinnvoll, alternative und zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten anzubieten, etwa mit Hilfe eines iPad und spezieller Bild- und Tonsoftware. Auch der Einsatz von lautsprachbegleitenden Gebärden als ergänzende oder ersetzende Kommunikationsmöglichkeit wird thematisiert. Das nicht oder wenig sprechende Kind kann dann, je nach seinem Entwicklungsstand und seiner Kompetenz, zum Beispiel mit Hilfe der Gebärden oder Bilder, auf die es tippt, ausdrücken, was es möchte, oder etwas erzählen. Die Eltern werden hier innerhalb der logopädischen Diagnostik und Beratung über diese Möglichkeiten informiert.

Durch die großzügige Spende des Vereins „Musik hilft“ können die Eltern gezielt beraten werden und mit den Kindern Möglichkeiten der unterstützten Kommunikation ausprobieren. Zusätzlich lassen sich den Eltern vielfältige Materialien zum Thema Unterstützte Kommunikation zeigen und leihweise zur Verfügung stellen, so die therapeutische Leiterin am SPZ, Nikola Determann.

Herzlichen Dank sagen die SPZ-Mitarbeiterinnen im Sinne der Kinder. Der Verein aus Hungersberg um Vorstand Bernhard Wagner dankt allen, die solche Hilfsaktionen ermöglichen. Mehr unter www.musik-hilft-menschen.de. Das SPZ in Ravensburg wirkt seit 2010 als ambulante Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsbesonderheiten. Die jungen Patienten kommen auf Überweisung ihrer Kinderärzte ins SPZ. Auffälligkeiten sollen hier so früh wie möglich erkannt werden. Träger ist die St.-Elisabeth-Stiftung mit Sitz in Bad Waldsee.