Sofia Wiedenroth kehrt erfolgreich zurück

Ein halbes Jahr lang kämpfte sie gegen die Verletzung – nun scheint der Kampf doch noch in dieser Saison gewonnen worden zu sein: Sofia Wiedenroth vom TSV Niederstaufen/Team AMG Rotwild MTB Racing hat ihre langwierige Knieverletzung auskuriert und sitzt erneut fest im Sattel. Gleich im ersten Anlauf am Wochenende holte sie sich zwei Siege

„Eigentlich war für mich ein Renn-Comeback in dieser Saison so gut wie ausgeschlossen“, berichtet Wiedenroth rückblickend. Doch mit eisernem Willen, fast täglicher Physiotherapie und speziellen Reha-Übungen bekämpfte sie ihre Knieprobleme, die aus einer Kniescheibenfehlstellung resultierten.

Da das Training auf dem Rad in der letzten Zeit so große Fortschritte machte, entschied sich die 19-Jährige, „mit meinem Team zum Bike-Festival nach Saalbach-Hinterglemm aufs Bike & Beats-Festival zu fahren.“ Im österreichischen Bundesland Salzburg nahm Wiedenroth zuerst am AMG Rotwild City Eliminator teil.

Ihre härteste Konkurrentin war zugleich die eigene Teamkollegin: Nadine Rieder, die im vergangenen Jahr bei den Eliminator-Sprint-Weltmeisterschaften in Südafrika den vierten Platz erreichen konnte. Wie erwartet kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Niederstaufenerin letztendlich für sich entscheiden konnte. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Schnellkraft schon wieder so gut zurück ist“, resümiert sie überglücklich.

Tags darauf setzte sie ihrem Comeback noch die Krone auf: An der Enduro-Challenge – einer Art Downhill-Wettbewerb mit einigen kleineren Anstiegen – holte sie sich ebenfalls den Sieg. „Das war das erste Mal, dass ich an so einem Rennen teilgenommen habe“, erklärt Wiedenroth, die sich über ihren Triumph selbst überrascht zeigte.

Eigentlich war es ihr Ziel, sturzfrei durchzukommen. Dieses erreichte sie zwar nicht, dafür aber viel mehr: Nach einer tollen und mutigen Performance, bei der sie sich sogar leicht am Fuß verletzte, kam sie zuvorderst mit Bestzeit bei den Frauen ins Ziel. Nachdem sämtliche Teilnehmer das Zeitrennen beendet hatten, stand es fest: Sofia Wiedenroth hatte nicht nur die Bestzeit bei den Frauen, sondern wäre sogar bei den Männern unter den besten Zehn gelandet. „Jetzt spiele ich sogar mit dem Gedanken, öfter an Enduro-Wettkämpfen teilzunehmen“, sagt sie euphorisch.

Nun bleibt zu hoffen, dass sie auch in ihrer Parade-Disziplin, dem Cross-Country, wieder auf Rennniveau fahren kann. Erste Ansatzpunkte dafür werden die Deutschen Meisterschaften in Bad Säckingen liefern, die in zwei Wochen über die Bühne gehen.

Bislang ohne NB-Rennerfahrung

Seine Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften hatte Maximilian Krüger vom TSV Niederstaufen/Stevens Schubert Racing Team bereits am Wochenende bei den Nachwuchsmeisterschaften (U15 bis U23) in Hausach (nahe Freiburg).

Am Samstag fand der Slalom statt, der gemeinsam mit den bisherigen Ergebnissen der Nachwuchsbundesliga (NB) zur Startposition verrechnet wurde. Nach zwei starken Läufen auf einem schwierigen Parcours belegte Maxi Rang 13. Nach der endgültigen Verrechnung wurde ihm Startplatz 31 für das Cross-Country-Rennen zugewiesen, da er noch bei keinem NB-Rennen teilgenommen hatte.

Ein sehr anspruchsvoller Kurs mit Schotterwegen, Single-Trials und Rockgarden – das bedeutet großen Steinen in der Abfahrt – wollte viermal umrundet werden. Nach einer starken, konstanten und fehlerfreien Vorstellung konnte er sich von Rang 31 noch bis auf Rang 20 nach vorne arbeiten.