Sofia Ramos und das Carlos-Leitao-Ensemble gastieren in der Zehntscheuer

Im Rahmen der „Nacht des Fado“-Tournee mit direkt aus Lissabon anreisenden Künstlern gastiert am Freitag, 14. Januar, Sofia Ramos in der Ravensburger Zehntscheuer. Sie gilt laut Pressemitteilung als eine der neueren Fado-Stimmen der portugiesischen Metropole. 2016 erschien die erste CD der Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin. Carlos Leitao hatte in Portugal lange den Ruf eines verlässlichen Gitarristen, der gemeinsam mit seinem Bruder Henrique Leitao (portugiesische Gitarre) fast alle Fado-Größen der Szene begleitete. Inzwischen ist er selbst als Sänger gefragt, heißt es in der Ankündigung. Sein Trio wird komplettiert durch Carlos Menezes am Bass. Fadomusik als Ausdruck des Seelenzustands der Portugiesen – der Saudade – nahm seinen Ausgang in den Kneipen des einst berüchtigten Hafenviertel Lissabons, der „Alfama“. Auch zur Auswanderung gezwungene Familien nahmen dort Abschied von ihren Liebsten. So wundert es nicht, dass viele Lieder des Fado von Heimweh handeln, vom Wiedersehen und der Sehnsucht nach besseren Zeiten.Weitere Infos gibt’s unter: www.zehntscheuer-ravensburg.de sowie www.carlosleitao.pt.