Sofabrand beim Gemeindezentrum St. Ulrich geht glimpflich aus

Ein brennendes Sofa auf einer Außenterrasse des Gemeindezentrums St. Ulrich hat am Montagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zwei Jugendliche hatten sich in dem Innenhof aufgehalten und nicht bemerkt, wie eine glimmende Zigarette das Sofa in Brand gesetzt hatte. Bevor der Löschzug eintraf, hatte ein Anwohner durch sein beherztes Eingreifen verhindert, dass sich das Feuer ausbreitet.

Der Anwohner war am Montag kurz nach 20 Uhr beim Gemeindezentrum unterwegs, als ihn die Jugendlichen, die dann auch den Notruf absetzten, wegen des brennenden Sofas um Hilfe baten. Eine vergessene Zigarettekippe hatte ein an der Hauswand stehendes Sofa in Brand gesetzt, und die entstehende Hitze eine Fensterscheibe zum Platzen gebracht. Der Anwohner eilte daraufhin nach Hause, füllte kurzentschlossen einige Eimer mehrfach mit Wasser und konnte so das Feuer im Innenhof löschen.

„Er hat ganze Arbeit geleistet und Schlimmeres verhindert“, gab es ein Lob von Wangens Kommandant Dieter Mendel, der mit einem Löschzug angerückt war. Die Feuerwehrleute löschten den Brand nach und entlüfteten den angrenzenden Jugendraum im Untergeschoss des Gemeindezentrums. Zurück blieben ein ausgebranntes Sofa, verkohlte Fenster und Fassaden - und zwei Jugendliche, die Glück im Unglück hatten.