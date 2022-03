Söder macht die Welle

Wenn es wärmer wird, dann zieht es die Surfer der Großstadt mitten ins Zentrum der Metropole Bayerns – zum Eisbach im Englischen Garten. Dort gibt es die perfekte Strömung für die Wellenreiter. Der Eisbach, München-Kenner wissen das, liegt quasi in Sichtweite zur Staatskanzlei, wo Markus Söder ministerpräsidiert. Und der Franke, Polit-Kenner wissen das, beherrscht es nahezu perfekt, stets auf der angesagtesten Welle mitzuschwimmen. Nun hat sich der Regierungschef gedacht: Was die Hauptstadt meines geliebten Freistaats hat, muss auch meine noch geliebtere Heimatstadt haben.

Am Freitag jedenfalls eröffnete Söder in Nürnberg die „Fuchslochwelle“, eine künstlich geschaffene Attraktion für Surfer – übrigens ökologisch korrekt mit Fischtreppe angelegt. „Mir war das immer ein Dorn im Auge, dass es nur in München so eine tolle Welle gibt“, sagte der 55-Jährige. „Denn der Franke kann ja genauso gut surfen.“ Söder, den Unterschied zwischen dem aufgestauten Flüsschen Pegnitz und dem Atlantischen Ozean geflissentlich ignorierend, fügte sogar noch hinzu, seine Geburtsstadt habe dank des acht Meter breiten Kanals nun eine „Copacabana am Wöhrder See“. So heißt der Tümpel im Naherholungsgebiet in Nürnbergs Vorstadt Wöhrd. „Jetzt haben wir hier unser kleines Hawaii.“ Pazifik? Atlantik? USA? Brasilien? Egal! In Sachen Selbstvermarktung macht ihm eh keiner was vor.

Wobei die Welle am Ende womöglich doch eine Herzensangelegenheit war. Schließlich ist Söder ja bereits seit 2019 Vorsitzender der CSU, der Christlichen Surfer-Union. (jos)